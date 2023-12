Juan Ignacio Basterrica: “Estoy muy feliz de volver a sentirme futbolista”

Estudiantes logró un triunfo agónico ante Sportivo Piazza en el estadio central del Parque Guerrero y consumada la victoria, Juan Ignacio Basterrica habló con la prensa.

“Estoy muy feliz de vivir esto, pasé muchos años duros por temas laborales que me alejaron del fútbol y este año pude entrenar” comenzó diciendo Basterrica sobre los difíciles momentos que debió atravesar que le impedían entrenar con normalidad y sobre su presente afirmó: “En muchos partidos merecimos más, no se le venían dando las cosas a este grupo que tuvo un gran año y necesitábamos mucho esto de poder ganar”.

El autor de un verdadero golazo aseguró que “Mauricio -Peralta- me incentivó mucho, me pidió que haga el esfuerzo; yo necesitaba volver a ser futbolista, sentir esto de estar adentro de una cancha y después de tres años pude volver y volver así no se paga nada”.

“Es mucho el esfuerzo de todos, de mi novia, mi familia y mis 8 hermanos que somos muy unidos, además de este grupo de jugadores que es como otra familia”, manifestó luego de un determinante ingreso en el complemento para anotar el empate y posterior asistencia para los primeros 3 puntos del “Bata” en la Zona 9.

Por último, pensando en lo que viene y sabiendo que existe, aún, una mínima chance, “Juani” Basterrica sentenció: “Dependemos de otros resultados, pero esperamos que se nos dé a nuestro favor porque estamos en pelea todavía, falta un partido más en casa, sabemos que acá nos hacemos fuerte y vamos a conseguir la victoria”.