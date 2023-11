Marcos Bonavetti: “Logramos los tres puntos que son muy importantes jugando bien”

El Fortín goleó a Bancario en su estreno como local, logró su primer triunfo en el certamen del Consejo Federal y tras la goleada, Marcos Bonavetti habló con la prensa.

“Sabemos que este tipo de torneos no son fáciles, los equipos tratan de reforzarse y nosotros estamos bien, tratamos de sumar en todos los partidos para terminar de la mejor manera esta primera ronda”, analizó Marcos Bonavetti sobre el comienzo del Torneo Regional Amateur que tiene a El Fortín como integrante de la Zona 8 y agregó: “Los equipos tratan de reforzarse y nosotros mantuvimos la base, sumamos a chicos que ya conocíamos y a Matías -Abelairas- que nos da una jerarquía importante”.

El volante “Fortinero aseguró que “nuestro plan es hacer valer la localía, no perder puntos acá y afuera saber que no va a ser fácil, pero tratar de traernos algo” y completadas las dos primeras fechas vienen cumpliendo con un empate y una victoria en la tarde del último domingo que también tuvo un breve análisis por parte del abogado.

“En el primer tiempo no tuvimos la fortuna, hubo tiros en los palos y varios que estuvieron cerca y creo que en el juego varias veces equivocamos los caminos, pero en el segundo tiempo con la apertura del marcador nos tranquilizamos, encontramos mejor funcionamiento y logramos los tres puntos que son muy importantes jugando bien”, dijo el futbolista local que marcó el primero de los goles: “Por suerte vengo llegando que es algo que nos pide el DT, que lleguemos más y viene entrando, asique ojalá sigamos por esa senda”.

Para cerrar, el mayor de los hermanos Bonavetti, apellido ligado al fútbol local si los hay, no olvidó hacer mención a la posibilidad de jugar con Enzo: “Jugar con él y vistiendo esta camiseta es un orgullo, me da emoción”, pero no se olvidó del resto del plantel: “Cada partido pienso que es uno menos de los que me queda y es una alegría inmensa; pero no solo con mi hermano, con todos los chicos que hace muchos años que venimos jugando juntos y todos queremos defender la camiseta de El Fortín de la mejor manera posible todos los días”.