El vicepresidente del PRO aseguró que no va a dar “libertad de acción” de cara al balotaje

El vicepresidente del PRO, Federico Angelini, aseguró este martes que su partido no va a dar “libertad de acción” de cara al balotaje y que más allá de las diferentes visiones que conviven el espacio “no se va a romper”.

“El PRO no nació para la libertad de acción, sino para dar definiciones políticas”, aseguró Angelini en declaraciones radiales respecto de la postura que tendrá el PRO en relación a darle vía libre a sus votantes de cara a la segunda vuelta.

A su vez, el vicepresidente del partido que comanda nuevamente la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, subrayó: “Tirarla afuera, que es libertad de acción, no me parece lo más acertado”

En esa línea, el dirigente opositor aseguró que siempre va a estar “a favor de las ideas de la libertad” y que el PRO “no se va a romper” aunque convivan distintas visiones al interior del partido.

"Nada que sea con Massa puede ser una mejora”, afirmó Angelini en relación a la postura que podría tomar el espacio mañana en la reunión donde estarán presentes, entre otros, el ex presidente Mauricio Macri, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich y la diputada nacional, María Eugenia Vidal.

Por otra parte, fuentes del partido opositor adelantaron a Noticias Argentinas que muchos dirigentes del PRO se “cortan las manos” antes de apoyar a Massa y eso “podría ser irreconciliable” respecto del vínculo con la Unión Cívica Radical, donde por estas horas estarían más cerca del candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, que del líder de La Libertad Avanza, Javier milei, en relación a un eventual respaldo de cara al balotaje.

A su vez, desde el partido que dirige Bullrich se quejaron respecto de la decisión que adoptó la vicepresidenta de la Unión Cívica Radical (UCR), María Luisa Storani, en relación a adelantar su postura a favor de apoyar al actual ministro de Economía en la segunda vuelta. “Ellos salieron sin ninguna consulta a decir lo que iban a hacer”, recriminaron. (NA)