Finde XXL: cómo estará el tiempo en Olavarría

El fin de semana largo comenzó este viernes con temperaturas muy agradables y con un cielo totalmente despejado.

En el transcurso de esta jornada, la temperatura tendrá una máxima de 21º C por la tarde con cielo parcialmente nublado. Por su parte, se espera una noche “primaveral” con 13º C.

El día sábado, se estima una mínima de 9º C por la mañana, mientras que por la tarde la máxima esperada es de 23º C con cielos mayormente nublado. Por la noche, el viento del Noreste jugará un papel fundamental, aunque la temperatura se mantendrá en 15º C.

El domingo tendrá la máxima temperatura de todo el fin de semana largo con 25º C por la tarde, con cielo “algo nublado”. Jornada ideal para disfrutar al aire libre.

En el último día del finde XXL -lunes-, se estiman probabilidades de chaparrones por la mañana con una temperatura de 11º C. Según el SMN, la situación mejoraría por la tarde con una temperatura del 23º C con un cielo parcialmente nublado.