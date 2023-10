Estela García cruzó a Galli por sus dichos en el Debate: "Vos quisiste que pusiera un terreno a tu nombre"

La ex funcionaria municipal, Estela García, quien se desempeñó en el área de Catastro hasta 2019, realizó fuertes denuncias a través de sus redes sociales contra el intendente Ezequiel Galli, luego de que el jefe comunal la mencionara durante el debate. "Vos quisiste que pusiera un terreno a tu nombre y fue para lo único que me llamaste en tres años y medio", señaló con contundencia.

La publicación llegó apenas unos minutos más tarde de que, durante el Debate, Galli respondiera una pregunta de Maximiliano Wesner sobre su despido luego.

"En el año 2019 fue desplazada la directora de Catastro Municipal, esto justo coincidió con la fecha en que comenzó la venta ilegal de terrenos según consta hoy en causa judicial. Ezequiel, nos podés explicar los motivos por los cuales decidiste desplazar a una funcionaria de 30 años de trayectoria", consultó el candidato de Unión por la Patria.

En este sentido, Galli indicó que "los motivos son personales y me los reservo". Al tiempo que aseguró que "para eso me eligió la gente, para tomar decisiones de que funcionarios tienen que estar a cargo de cada área. Cada vez que detecté irregularidades en la Municipalidad obré de la misma manera, pidiendolé la renuncia a la persona que estaba sospechada como corresponde".

En este contexto y casi de inmediato, la ex funcionaria García lanzó una contundente respuesta a través de sus redes sociales. “Escuchar a Galli que desplaza a los funcionarios cuando hay irregularidades cuando le preguntan porque me desplazó me indigna. Los chorros piensan que todos son como ellos”, comenzó su duro relato.

"La gente que me conoce sabe que soy incapaz de no cumplir con lo que me correspondía como funcionaria", añadió. Y denunció que "vos quisiste que pusiera un terreno a tu nombre y fue para lo único que me llamaste en tres años y medio”.

En este marco, aseguró que “me maltrataste por teléfono porque vos eras el intendente y no un vecino. No lo dije públicamente porque me llamaste al fijo y sólo mis empleados se enteraron. Y para no hacer más daño a mi salud”.

Por otro lado, afirmó "por mi familia y por mí esto no va a quedar sólo en este escrito" y se preguntó "¿Por qué no denunciaste si había irregularidades en el 2019?".

Para finalizar, aseveró: “Este año superé un problema de salud, que es lo más importante, pero vos y los que te cubren no van a volver a afectarme. Sabés que te vas y entonces no te importa tirar mierda para todos lados. Perdón por el vocabulario pero me dan ganas de ir a esperarlo y escupir todo lo que pienso”.