Su hijo tiene parálisis cerebral y espera que Ioma autorice una internación domiciliaria

Lautaro Carrizo tiene 12 años y un diagnóstico de parálisis cerebral, retraso madurativo y trastorno deglutorio. María, su mamá, se comunicó con Infoeme ya que desde noviembre de 2022 está a la espera de una internación domiciliaria que Ioma no autoriza como corresponde. Por su parte, desde la obra social, aseguran que están “encima del caso”, a la espera de que “la casa proveedora envíe los insumos”.

“El 11 de noviembre entró -al Hospital de Pediatría- por un cuadro respiratorio, el 13 ingresó a Terapia Intensiva sin pronóstico, sin ningún tipo de esperanza de nada sale de terapia intensiva, después de 12 días empezamos con el trámite de internación domiciliaria”, relató María que lleva desde ese momento insistiendo para que la obra social cumpla.

Frente a esto último explicó que el primer obstáculo en este proceso se presentó cuando “la empresa de internación domiciliaria de Olavarría no aceptó a Lautaro porque es muy complejo” y precisó: “Desde Ioma consiguen otra empresa, pero no tenía convenio con ellos aunque a mí me dijeron que sí, estuvimos esperando tres semanas”.

Después de tres semanas, María volvió a insistir con su pedido “porque era demasiado el tiempo de espera” y añadió: “No habían hecho ni el trámite y tampoco había certezas de que esta empresa tomara la atención domiciliaria de mi hijo”.

Ante la fuerte insistencia de María, desde la obra social, “deciden mandar todos los trámites por separado”, indicó la mujer y detalló: “Conseguir una enfermera a domicilio, los descartables (sondas nasogástricas, guantes, cánulas de traqueotomía, filtros, oxigeno, convertidor de aire, aspirador) todo para tenerlo cómodo en casa en una internación domiciliaria”.

El miércoles pasado, consultó por el trámite “y resulta que Ioma autorizaba que se tuviera la internación domiciliaria por parte de esta empresa que sólo faltaba el modulo y empezaban”. Sin embargo, este martes la madre del pequeño recibió la noticia de que la empresa recibió los módulos, pero “que obviamente debían ser revisados por la empresa proveedora para iniciar el trámite”.

Este escenario derivó en un pedido de ayuda desesperado de María: “Me fui a Ioma a pedir una solución, más problemas no puedo recibir, no doy más, incluso no me atendían, empecé a golpear el mostrador pidiendo que por favor alguien me atienda y me escuche yo necesito que autoricen la internación para que mi hijo se vaya a su casa”, señaló preocupada por la circulación de virus que podrían afectar a Lautaro en el Hospital.

“Mi trámite realmente no está presentado todavía, hoy a raíz de toda esta vuelta quedaron con que no se iban a reunir, que presentarían el presupuesto y que Ioma se aseguraba de autorizarlo”, agregó, aunque aclaró que no confía en el organismo.

Ante la recepción del caso, Infoeme indagó sobre el estado de los tramites de Lautaro a lo que -fuentes consultadas- respondieron: “Estamos encima del caso, se autorizó de forma urgente, en este momento estamos hablando con la casa proveedora para que envíe los insumos”.

Mientras tanto, mañana a la mañana María se presentará nuevamente en Ioma. “Me planto ahí porque ya no puedo más, no puede ser que mi hijo siga internado porque Ioma no quiere poner las cosas que corresponde. En un momento me dicen, nosotros ya no podemos hacer más nada, y si no lo hacen ustedes, quién lo hace. Es terrible que mi hijo este tirado en el Hospital y la obra social siga dando vueltas”.