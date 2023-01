Adjudicatario Tuvi: “Hay cuatro casas que no vamos a recibirlas, están muy mal construidas”

Nahuel, uno de los adjudicatarios que participó de la recorrida que se realizó el sábado por la obra del Plan de Viviendas Tuvi Industrializadas dialogó con Martín Rodríguez, periodista de Radio Olavarría, sobre las irregularidades en la construcción y la futura reunión con el intendente Ezequiel Galli.

En este marco expresó: “Hay cuatro casas que nos pusimos de acuerdo y no vamos a recibirlas, no por una cuestión de capricho, están muy mal construidas, no tiene sentido acceder a una vivienda en esas condiciones porque la vamos a estar pagando por 10 años”.

Sobre esto último aclaró que no les “están regalando nada”, ya que uno de los requisitos para ingresar, era le entrega de dinero de un millón y millón y medio de pesos. “Todos los adjudicatarios pusimos esa plata con la idea de, a corto plazo, recibir una vivienda, estamos a un año de la entrega de ese dinero y todavía no sabemos cuándo la vamos a recibir”, explicó.

“Hoy por hoy estamos todos en igualdad de condiciones, pero la realidad es que las casas no avanzan en igualdad de condiciones, llegado el momento, no va a ser igual la casa que reciba yo a la que reciba el vecino de al lado”, continuó Nahuel.

Posteriormente detalló cómo fue el proceso de adjudicación de vivienda: “Esto empieza con el llamado a licitación del programa habitacional que lanza el Municipio, en principio la idea era buena, pero siempre bajo condiciones a cumplir”.

En este sentido, enumeró una de las modificaciones que ha sufrido el proyecto que “en principio era industrializada, no prefabricadas” como lo indica el cartel de recepción aplazado en la obra.

“La mayoría de los que nos inscribimos fue porque llegamos tarde a la suscripción o porque alguno no quedó en el tradicionales, no porque preferíamos industrializadas sobre tradicionales. El sistema constructivo es excelente pero bien aplicado, es un sistema muy bueno, pero estuvo muy mal aplicado de entrada”, explicó.

"Entre septiembre y octubre de 2021", recordó el adjudicatario, la empresa Escobedo asume la construcción de las viviendas y desde ese entonces es que ellos, empezaron a ver cosas que no los “convencían” y trataban de presentárselas al Municipio.

“Desde un primer momento planteábamos estas irregularidades que nos llamaban la atención, pero el tiempo pasaba y no teníamos respuesta, quedaba todo en la nada”, precisó y señaló que por ese motivo, en junio de 2022 decidieron realizar un petitorio que contó con la firma de todos los adjudicatarios.

Posteriormente se dieron los acontecimientos de público conocimiento que dejaron fuera de la construcción a la empresa Escobedo. “No lo atribuyo a nuestro pedido, pero si el tiempo nos terminó dando la razón y se le rescindió el contrato a la empresa”, expresó Nahuel.

Luego de estos hechos, la empresa Tancredi salió adjudicada para retomar la construcción de las 14 viviendas “que en principio eran 20 en principio, pero los adjudicatarios terminaron siendo 14” y finalizar.

Frente a esto último, el joven detalló: “El plazo inicial para Escobedo era 180 días, a esta empresa nueva para finalizar los trabajos se le dio un plazo de obra de 240 días. Ya paso desde la re adjudicación un 30%, nosotros consideramos que sigue siendo lento y si bien Tancredi ha mejorado el concepto, la manera de aplicar al sistema sigue teniendo cuestiones estructurales que no se han corregido”.

“Hay cuatro casas que eran irrecuperables por una cuestión estructural, vos no podes ingresar a una vivienda”, agregó y sostuvo: “Acá lo que es importante es que hay gente vendió el vehículo y está andando en bicicleta hace un año, hay gente que saco crédito y que renovó contrato de alquiler, nosotros cumplimos con nuestro rol de adjudicatario y del otro lado no dan certezas de cuándo va a ser la fecha de entrega”.

Acerca del pedido de reunión al Ejecutivo planteó: “El pedido de reunión lo venimos haciendo hace tiempo, la única que tuvimos fue con Hilario, a Ezequiel, desde que comenzó el programa no hemos tenido posibilidad de plantearle como es la situación”.

Seguidamente indicó que ante la insistencia, se tendrán una nueva reunión con el Ejecutivo el 10 de febrero. “En teoría nos va a recibir el intendente Ezequiel Galli y al día siguiente tenemos una visita de obra y se nos va a mostrar el avance”, afirmó.

“El tiempo sigue pasando y nadie indica una fecha aproximada o estimativa, es muy desgastante y desalentador”, cerró Nahuel.

Fuente: Martín Rodríguez, Lu32, Radio Olavarría.