"Se me subieron dos médicos a la panza": no le quisieron hacer una cesárea, la forzaron a parir y su bebé murió en una maternidad de Pilar

Una joven embarazada de 23 años denunció que los médicos que la atendieron le negaron una cesárea, la forzaron a parir y su bebé murió. “Se me subieron dos médicos a la panza”, contó.

En las próximas horas le van a hacer una autopsia al cuerpo del bebé para determinar las causas exactas del fallecimiento.

El hecho ocurrió en una maternidad de la localidad de Pilar. “Dos médicos se le subieron arriba de la panza”, le contó a TNel papá de Micaela, Guillermo

Después de más de cinco horas, nació Joaquín. “Le dijeron que se quede tranquila, que iba a estar todo bien”, sostuvo Guillermo.

Pero el bebé falleció de un paro cardiorrespiratorio y los médicos le comunicaron la triste noticia . “El director no entiende lo que pasó, no me pudo dar explicaciones”, señaló Guillermo.

“Lo que hicieron no tiene nombre”, dijo el abuelo de Joaquín. La familia de la joven realizó la denuncia en una comisaría de Moreno y la Justicia investiga el caso.