El desesperado pedido de una madre por la rehabilitación de su hijo

Una joven madre olavarriense se comunicó con Infoeme para solicitar la colaboración de la comunidad luego de que su hijo de cuatro años fue diagnosticado con el síndrome de Guillain-Barré, y no consigue que le brinden las sesiones de rehabilitación que necesita en Olavarría.

Se trata de Laura de 28 años quien se encargó de explicar la difícil situación que atraviesa junto a su hijo Lohan de cuatro años, quien necesita de atención especializada para volver a caminar con normalidad.

Todo empezó el pasado 23 de julio cuando el niño comenzó con broncoespasmos y una fuerte gripe por lo que lo llevaron al Hospital Municipal Doctor “Hector M. Cura”, donde más tarde le detectaron una ataxia con ataque de meningitis.

“Ese día nos internaron y nos hicieron estudios pero no supieron decir que podía llegar a tener, porque mi hijo había dejado de mover repentinamente tanto la pierna como el brazo derecho y también tenía una parálisis en la parte izquierda de la cara”, relató

Laura: "Lohan es fuerte y sé que va a salir adelante"

Fueron siete días de estudios y análisis que culminaron en una derivación al Hospital De Niños "Sor María Ludovica" de La Plata en donde -finalmente- diagnosticaron a Lohan con síndrome de Guillain-Barré, un trastorno poco frecuente en el cual el propio sistema inmunitario de una persona causa debilidad muscular y a veces parálisis, que luego necesita fisioterapia.

Luego de eso, Loan recibió el alta con las prescripciones para continuar con su rehabilitación en Olavarría, pero no todo salió según lo planeado: “Nos dejaron sin nada, en el hospital de Olavarría no hay rehabilitación para niños porque solo es para adultos”, relató Laura quien insistió por diferentes medios para que su hijo reciba la atención que necesita, pero todavía no tuvo una respuesta positiva.

“Ante las reiteradas negativas y la falta de atención viajé de nuevo a La Plata para hablar con las doctoras que estuvieron atendiendo a Lohan y me remarcaron que él necesita si o si hacer la rehabilitación porque si no puede quedar postrado en una silla con cuatro años”, explicó.

Frente a este panorama, la joven olavarriense solicitó la colaboración de la comunidad para visibilizar su situación y que finalmente su hijo pueda realizar una rehabilitación acorde a sus necesidades.

“Lo que uno más quiere es que su hijo camine, quiero eso y nada más”, dijo, con evidente emoción, Laura, quien también atraviesa problemas de salud relacionados al cáncer y, aunque para ella en este momento “todo es muy difícil”, hizo hincapié en su única solicitud: “Pido que me den las rehabilitaciones para mi hijo, nada más”.

A pesar de la difícil situación no pierde las esperanzas y confía en que su hijo va a volver a caminar. “Ojala que esto le llegue al corazón a cualquier padre o madre que pueda ayudarme”, concluyó.

Más allá de cualquier ayuda económica para solventar los viajes a La Plata así como los insumos necesarios para la atención de Lohan, Laura también necesita un coche de bebé para trasladarlo de un lugar a otro. Por cualquier colaboración, comunicarse al 2284234502.