Carlotto defendió a Cristina: “Es una mujer extraordinaria"

Durante la tarde del lunes, Cristina Fernández de Kirchner recibió en el Congreso a los organismos de Derechos Humanos. Al retirarse, Estela de Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo habló con los medios de comunicación que se encontraban en el lugar y defendió a la actual vicepresidenta en el marco de la Causa Vialidad.

La referente de los Derechos Humanos en todo el mundo se deshizo en elogios para con la ex presidenta de la Nación. “Yo la siento como mi hija. Siempre se lo digo. Tengo el pelo blanco como su mamá. A veces me emociono mucho porque es la hija que me quitaron”, señaló. “Es una mujer extraordinaria”, agregó.

Al ser consultada sobre el estado anímico de Cristina, Carlotto señaló que se encuentra “enterísima, peleadora, valiente, clara como el agua”. Agregó que no tiene “odio, ni ningún tipo de revancha” y que se encuentra entregada a lo que le toque vivir.

Fueron los propios organismos de Derechos Humanos los que pidieron reunirse con la ex presidenta. “El sentido de esta reunión de los organismos de Derechos Humanos es ponernos a disposición, acompañarla, entenderla, darle el cariño enorme que merece y el reconocimiento”, expresó Carlotto a los medios allí presentes.

“Ella dice que es porque es mujer"

Cristina Fernández de Kirchner se enfrenta a 12 años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos en el marco de la Causa Vialidad. Muchas han sido las voces que han salido en apoyo de la vicepresidenta y también la de aquellos que la creen culpable. “Ella dice que es porque es mujer”, contó Carlotto sobre lo hablado en la reunión.

Al ser consultada acerca de la causa, disparó munición pesada contra el fiscal Diego Luciani. “Yo creo que lo que ha hecho ese hombre es algo… si le pagan o le dicen que lo haga para quién sea, lo hace. Fue porque es mujer y es una mujer valiosa”, sentenció. “Los que no quieren que tengamos un buen país son los que provocan esta situación en una mujer que ha gobernado por tantos años, con tanto mérito en su gobernación”, agregó.