Un oficial de Azul le salvó la vida a un compañero con RPC

Un oficial de la Unidad 52 de Azul le salvó la vida con maniobras de reanimación a un compañero que sufrió un síncope en pleno turno.

El hecho ocurrió en la mañana de este martes en la institución carcelaria ubicada en la vecina localidad.

Según manifestó “Noticias de Azul”, todo comenzó cuando Guillermo Chanfeau, un efectivo que se encontraba cumpliendo su turno en la unidad penal, sufrió una descompensación después de ser víctima de un síncope. Fue en este marco que su compañero, Facundo Estanga -quien se estaba desempeñando como jefe de turno-, logró salvarle la vida con maniobras de reanimación.

“Estaba en el penal y escuché el ruido de cuando mi compañero se desmayó. Lo encontré tirado boca abajo, y cuando lo di vuelta vi que estaba con la cara llena de sangre. Como no respiraba me imaginé que se trataba algo cardiaco, entonces le hice masajes y las demás técnicas de reanimación cardiopulmonar”, contó Estanga.

“Estuvimos como 10 minutos y tuve miedo de que no reaccione, hasta que por suerte volvió en sí, mis compañeros me ayudaron a llevarlo hasta la ambulancia”, agregó.

Por su parte, Chanfeau, la víctima del síncope, explicó que el “se sentía bien hasta que de golpe empezó a transpirar, quiso sentarse y de desmayó”.

“Sentí que se me bajaba la presión y caí inconsciente. Después de que Franco me dio los primeros auxilios, me ayudaron junto a otros compañeros para ir hasta la ambulancia”, precisó.