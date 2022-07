Gerardo Morales: "El problema es Cristina Kirchner y Alberto Fernández"

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, dialogó con Nicolás Wiñazki en “W - Ver y Rever”, por TN, en la que habló de su deseo de ser candidato a presidente y el problema que significa para el país la pelea entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner.

GM: En la medida en que la situación política no se ordene en el Frente de Todos no se ordene, la situación va a empeorar. No quiero ser alarmista, pero hoy está más claro que nunca que la causa del problema económico es la política. Y obviamente una situación autogenerada por el propio gobierno, porque quiero recordar que en 2019 las cuentas estaban equilibradas, Macri deja las cuentas equilibradas, el gobierno de Cambiemos, nuestro gobierno.

El déficit en energía en ese momento era 4500 millones de dólares, ahora es 16 mil, pero con cuentas equilibradas en ese momento. Es decir que aquí hay 12 mil millones de dólares más de déficit sólo en la cuenta de energía.

Resulta que ahora se la agarran con el campo, pero el problema es el déficit fiscal que se ha generado en políticas también sociales, de 600 mil planes han pasado a un millón 400 mil, pero particularmente la cuenta más impactante es la del déficit de energía. El gas que se importa en barcos estaba en 40 dólares el millón de BTU, mientras estaba en 4 dólares en Vaca Muerta,y se cayó una licitación hace una semana a 50 dólares el millón de BTU, hay

aquí una situación autogenerada, faltan dólares y pesos por una situación de déficit fiscal descontrolado, de gasto descontrolado por parte de un gobierno que no tiene mando, donde están todos peleados.

NW: ¿No tiene mando?

GM: Están todos peleados, yo lo veo como gobernador, voy a algún ministerio y como están loteados, tienen funcionarios.... Grabois, el Chino Navarro, Pérsico, La Cámpora, el kirchnerismo, Sergio Massa, el albertismo, Cristina, Máximo, y todos responden solo a sus jefes, entonces es un gobierno anárquico.El problema es Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

NW: Puede dar un ejemplo, de algo que va a pedir o alguna solución y no la encuentra?

GM. Bueno, no solo nosotros, los propios gobernadores del FDT dicen: ya estamos cansados de firmar convenios.

NW: ¿Se reúnen este miércoles no?

GM. No lo sé, nosotros no vamos a participar de la reunión. El FDT tiene que resolver su situación política, tiene que haber un comando, una definición en un tema en que yo no puedo admitir y no vamos a admitir desde JXC que nos digan que somos golpistas, o queremos empujar al gobierno. Se nos ha cuestionado mucho porque acompañamos al gobierno en la renegociación con el FMi, evitamos un default, lo evitamos nosotros porque el FDT estaba quebrado allí, un sector importante del FDT votó en contra de una de las medidas más importantes que era dar oxígeno para tomar medidas en todo este tiempo, que no se han tomado.

El Fondo Monetario que casi le decía a Guzmán: “presentame cualquier cosa que te la apruebo”, logran un acuerdo muy flexible y ni siquiera eso cumplen, este es el problema, un déficit autogenerado, despilfarro, mal manejo de las cuentas públicas, un acuerdo con el FMI que no se cumple, todo en el marco de un problema político que es la falta de autoridad, la pérdida de autoridad política.

NW: ¿Cómo puede ser que no se arregle esta cuestión, cómo es posible que presidente y vice no se sienten y arreglen este descontrol?

GM: Yo creo que eso está roto, está quebrado desde el inicio la responsabilidad es de la vicepresidenta, de poner un presidente sabiendo que no lo iba a dejar gobernar, y un presidente que no tiene la autoridad para decir: soy yo el que tiene que tomar las decisiones.

NW: ¿Habló con él en privado?

GM :Yo hable en oportunidad del tratamiento de la deuda con el FMI esa fue la última oportunidad que hablé, obviamente, hablé en un par de oportunidades desde que se ha hecho cargo. Más allá de lo de Milagro Sala,a los dos días dijo que el problema del país era una crisis de crecimiento, es estar alejado de la realidad. Pero más allá de eso, aunque eso también muestra algo, porque mientras yo estoy inaugurando una escuela, invité muchas veces al Presidente para que vea como estamos con el Litio, con Cauchari, la posibilidad de fabricar baterías de litio, el cannabis medicinal, el turismo, 11 meses de temporada alta en la provincia de Jujuy,que vea que estamos trabajando en todo esto...él va a visitar a Milagro Sala, lo que marca cuál es el nível de prioridades que tiene un Presidente de la Nación, y eso preocupa, y tres días después dice que el problema que tenemos los argentinos es que tenemos una crisis de crecimiento.

Me parece que hoy está más claro que nunca que el problema es político, no es en este caso responsabilidad de JXC, no estoy de acuerdo que se endilga que esta situación es responsabilidad de toda la dirigencia política. Cuando se trató el tema de la deuda externa dije: Todos somos responsables, me pegaron muchos halcones, pero dije la verdad, pero en esta situación actual no somos todos responsables.

NW: ¿Usted es un halcón?

GM: Yo no soy paloma, paloma no soy, no me molestan los problemas, los afronto, he tenido que tomar decisiones en Jujuy, ordenar, cambiar la matriz productiva pero primero ordenar, recuperar la paz en la provincia, que también es lo que creo que necesita la República Argentina. Pero reitero que esta crisis, autogenerada por el FDT, es responsabilidad del FDT.

NW: 14 años atrás renunció Alberto Fernández y asumió Massa, y con matices se sigue discutiendo lo mismo.

GM: Yo era senador en ese momento, fui senador con la 125 cuando se la habían agarrado con el campo y hoy se la siguen agarrando con el campo. Uno de los sectores más dinámicos, que yo digo es autónomo, lo que hay que hacer es sacarle el pie de la cabeza, que tiene un desarrollo científico y tecnológico propio es el campo, para el mundo, del que tenemos que estar orgullosos.

NW: ¿y por qué de vuelta?

GM: Se gastan la plata y a alguien hay que echarle la culpa, producen este déficit, una situación autogenerada por el FDT, y resulta que la culpa es del campo, que el Estado se queda no con el 35% de las retenciones, se queda con cerca del 70 %, esto es lo que queda en el Estado de la producción del campo, entonces lo que hay que hacer con el campo es dialogar, impulsarlo y dejar de echarle la culpa, porque ahora como no hay dólares resulta que la culpa es del campo.

Y lo que me preocupa, en línea con lo que decía Lilita Carrió también es que se genera una situación de violencia desde el Gobierno, con sectores, Grabois… a ver quién es el culpable de esto, sin mirar que la responsabilidad de lo que pasa en poco más de dos años es toda del FDT. Lo primero que tiene que hacer el FDT es asumir su responsabilidad, ordenar las cosas,cumplir con el acuerdo con el FMI, donde tengan que ajustar van a tener que ajustar, van a tener que dejar de tirar manteca al techo y ver la cuenta del déficit de energía y otras situaciones de déficit que no controlan.

NW: Usted tiene la experiencia de Milagro Sala en Jujuy.

GM: Dirigente que hoy desde su prisión domiciliaria está manejando decenas de miles de planes de empleo, las organizaciones están manejando 40 mil planes. y casi cerca de la mitad las está manejando desde su casa Milagro Sala.

Nos cuestionaron, dijeron que el carcelero de Morales está allanado las organizaciones sociales. Los allanamientos que se hicieron fueron en el marco de acciones judiciales, y fueron por denuncias de las personas, que denunciaron a algunos líderes de organizaciones sociales que les sacaban la plata. Fueron allanamientos a las casas de algunos referentes que se quedan con la plata de la gente. Esto está volviendo a crecer en la provincia, y esto es lo que preocupa. Así como la política tiene que auto interpelarse las organizaciones sociales también. Grabois se tiene que preguntar qué hace, se tienen que preguntar qué rol tienen, por qué tienen que juntar 10 mil personas para pedir una audiencia, por qué tienen que obligarlas a las mujeres con los chicos a ir a marchas a cortar puentes y rutas.

NW: Esto de impulsar un acto de piqueteros un sábado, en la exposición rural de Palermo ya es una provocación y podían pasar incidentes, ojalá no ocurran.

GM: Dios quiera que no, porque fijate la señal de que el Presidente vaya a visitar a Milagro Sala, que está condenada, con condena firme y con condenas a resolver en la Suprema Corte, es una señal de que todo vale, que está todo bien si sos violento. Me parece que por eso el FDT lo que tiene que hacer es parar la mano. El propio Grabois dijo que iba a haber saqueos. La oposición, JXC tiene una actitud de alto grado de responsabilidad. No nos pueden decir nada. Sí estaríamos nosotros en el gobierno nos estarían empujando. La CGT ahora va a hacer una marcha en contra de la oposición o para apoyar al gobierno. La marcha que haría la CGT si estuviéramos nosotros sería en contra del gobierno. Hay que reflexionar, son momentos difíciles para la gente, la gente está muy mal, y agregar desde la política situaciones que exacerban más lo mal que está la gente. Y todo lo que dice un presidente, un ministro tiene que ser cuidado, tienen que tener mucho cuidado. Dicen: La culpa es del campo, y cargan todos contra un productor que lo que hace es generar trabajo. Me parece que ese no es el camino.

NW: ¿Qué pasa cuando desde la política se empieza a decir: sangre en las calles, saqueos?

GM. Creo que hay que tener mucho cuidado, y por eso la apelación que hacemos desde JXC siempre fue pedirle responsabilidad al gobierno, que sean serios, que dejen de pelearse, que resuelvan los problemas concretos que tiene la economía para llevarle tranquilidad a la gente. Nosotros no vamos a empujar nada. Acá el presidente ha sido elegido hasta el 10 de diciembre de 2023 y la actitud del radicalismo y de JXC siempre es sostener la institucionalidad.

NW: De vuelta con lo mismo del inicio, ¿qué va a pasar si sigue la pelea?

GM: La situación se va a complicar más. Espero que puedan racionalizar esto. El gran llamado que le tenemos que hacer al FDT es que se dejen de pelear. Ahí veíamos lo que decía hace 14 años Sergio Massa, la gente está harta de las peleas, eso es verdad, y como decías vos: han pasado 14 años y estamos en la misma.

NW: Eso es responsabilidad de toda la política.

GM: Es responsabilidad, nosotros hemos pasado 4 años, pero te reitero: Hemos dejado equilibradas las cuentas, inclusive con la deuda con el Fondo. Cristina había dejado 250 millones de dólares, inclusive pagando un costo político por el incremento de tarifas que golpeó especialmente en las clases medias, se pagó ese costo político. Pero habiendo pasado lo que pasó, en 2019, trazás una raya, había equilibrio fiscal, podrían haber mantenido así la situación y hoy no estaríamos en este problema, y te aseguro que la inflación no sería tanta. De 4200 millones de dólares de costo de la energía en ese momento, a 16 mil millones de dólares, crecieron 12 mil millones de dólares más, ahí entre otros ítems, está el descalabro autogenerado por el FDT. Es responsabilidad exclusiva del FdT.

NW: ¿Podrían cambiar la posición?

GM: Yo lo veo complicado, Batakis fue a decirle al FMi que tiene el apoyo de Cristina, yo no lo sé. El hijo renunció a la presidencia del bloque de diputados cuando se trataba la renegociación con el FMI. Es un irresponsable.

NW: ¿Qué va a pasar?

GM:Se va a complicar la situación hasta que ellos no reflexionen. No le toca a JXC tomar decisiones, sí hay algunas cuestiones que vamos a impulsar, como por ejemplo generar el debate sobre la autonomía del Banco Central. La independencia del Banco Central, modificar la Carta Orgánica, que no sea un apéndice de economía, para que dejen de emitir y paren un poco la pelota. Eso y algunas otras cuestiones en las que podemos forzar para ordenar, pero el país está en manos del FDT, que es lo que votó la gente.

NW. Resolución: dólar desdoblado

GM: No he llegado a leer detenidamente toda la resolución, pero una medida de ese tipo debería servir para incentivar a liquidar, aunque también esto de acusar con 20 mil millones de dólares no es así, se está hablando de que podría ser en una primera etapa 4500 millones de dólares, y después llegar a 9000 mil millones, pero si comparás con el 2021 y este año, estamos más o menos con la misma cantidad de millones de toneladas liquidadas, de modo que no hay esa actitud de parte del campo. El problema es la política: falta de credibilidad, pérdida de autoridad, dicen una cosa y hacen otra, entonces nadie cree en nada, y los sectores de la economía se guardan, eso genera desabastecimiento, puede bajar el nivel de actividad económica, va a caer la recaudación, y vamos a ir a chocar contra una pared.

NW: Dígalo, Milei dice puede haber elecciones anticipadas, estoy preparado, Patricia Bullrich hizo declaraciones por el estilo, Carrió está diciendo “Es un golpe de palacio, el Presidente ya no es más presidente”. Son frases tremendas.

GM: Yo tendría cuidado con esas cosas, me parece que en la medida en que no resuelvan la política, no restablezcan autoridad y hagan lo que realmente dicen, y haya un sendero y la gente recupere confianza vamos a estar peor y la economía se va a complicar más. De allí, a hablar de cuestiones institucionales, por lo menos en JXC dijimos hagamos silencio, le toca actuar al FDT, hemos definido algunas cuestiones de políticas sociales, tuvimos un encuentro en Río Cuarto del sector agropecuario, ahora vamos a hacer uno de economías regionales. Estamos con mucha cautela. Me parece que hay que tener mucho cuidado con la estabilidad institucional, que está siendo puesta en riesgo por el propio gobierno, y por voceros del propio gobierno, que paren con ese clima de violencia que están generando en una situación muy difícil, donde la gente está muy complicada y está mal.

NW: ¿Si la Nación le deja de mandar el dinero que le manda para obras qué pasa?

GM. A mí ya me dejaron de mandar, Jujuy es con Mendoza, la provincia más discriminada en fondos de transferencias discrecionales. Está la coparticipación, Anses, y están las discrecionales y somos la provincia 23. Además de los planes de vivienda 2020 y 2021, los planes que quedaron con fondos FONAVI de la gestión de Mauricio Macri tuve que poner 1600 millones de pesos porque Ferraresi no me mandó un peso.

Nosotros estamos con equilibrio fiscal, con una situación con el tema del litio, con el cannabis también.

NW: ¿La mayor plantación de cannabis legal de América Latina está en Jujuy?

GM: Es la mayor, y estamos bastante bien, con un nível de desarrollo científico y tecnológico buenisimo y es una empresa 100 % pública, ya estamos vendiendo aceite de cannabis en Jujuy: cuando el ANMAT nos autorice venderemos en toda la Argentina, ya tenemos pedido de por lo menos 10 laboratorios internacionales. Jujuy tiene otros esquemas de producción, con Cauchari, con la renta de Cauchari estamos construyendo 258 escuelas nuevas, tenemos el mayor registro de trabajadores de la UOCRA de la historia.

NW:¿Quién va a ser el candidato a presidente de JXC?

GM: Hay varios candidatos, yo soy uno de ellos, pero creo que ahora hay que bajar un poco eso, la situación está complicada, obviamente estamos preparándonos para ser gobierno, no vamos a llegar como en 2015 que llegamos sin plan, vamos a llegar con plan, aprendiendo de los errores que se han cometido y de las cosas que se han hecho bien, estamos trabajando mucho y estamos mucho mejor de lo que aparece en los medios. Yo estoy muy conforme con la manera en que estamos trabajando, se está generando un gran grupo humano, y después bueno,los candidatos serán los candidatos, yo voy a ser uno de ellos , pero falta mucho tiempo.

NW: ¿Y Cristina Kirchner?

GM: Y no se, tendría que dar un pasito al costado, dejar que otros crezcan, y dejar de poner la pata en la cabeza. Me parece que el mejor aporte que le puede hacer a la política, y a su propia fuerza política es correrse, pero no me quiero meter en el Frente de Todos