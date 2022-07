Infoeme | deportes | Liga Argentina - 13 de Julio de 2022 | 21:25

Estudiantes no vende la plaza y trabaja en el presupuesto Hubo reunión de Comisión Directiva del Club Estudiantes y si bien no se oficializó la participación en la segunda categoría del básquet argentino, se informó que la plaza no se pondrá a la venta. Trabajan en la conformación de un equipo de trabajo.

En las últimas semanas se barajó la posibilidad de que Estudiantes vendiera su lugar en Liga Argentina, pero este miércoles los dirigentes de la entidad dieron a conocer que eso no sucederá y trabajan para ser parte del certamen. Luego de conocerse el rumor de que Estudiantes podía perder su lugar en Liga Argentina y de que hinchas, trabajadores de prensa, deportistas y aficionados se manifestaran en redes, la Comisión Directiva encabezada por Emilio Incaurgarat definió que la plaza no se pondrá a la venta y "está atento a la conformación de un nuevo equipo de trabajo y un presupuesto sólido que permita la participación en el básquet profesional". Esto se debe a que las últimas temporadas fueron los mismos dirigentes quienes asumieron la labor de coordinar y reunir el presupuesto necesario para estar a la altura de la competencia. El plazo para confirmar su participación o no en la temporada 22/23, la dirigencia del "Bataraz" tiene tiempo hasta el próximo 15 de agosto, mientras que otros elencos participantes ya confirman sus nuevos representantes.