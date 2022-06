Más tensión en Laprida: “A la policía se le fue la mano, se pasaron de rosca con la paliza”

En el marco de la conmoción que se está viviendo en la vecina localidad de Laprida por el fallecimiento de Daiana Soledad Abregu, la joven de 26 años que fue hallada muerta en el calabozo de la comisaría de dicha ciudad, diferentes referentes de la causa volvieron apuntar contra los efectivos policiales que se encontraban en la dependencia policial en el momento en el que ocurrió el hecho.

Una de las voces más indignadas fue, justamente, la de la madre de la joven, quien aseguró que “a la Policía se le fue la mano” con su hija y, además, revindicó que no era la primera vez que pasaba algo semejante.

“Yo sabía por mi hija que cada vez que ella entraba le daban una paliza. Ahora se pasaron de rosca con la paliza, se les fue la mano”, aseguró la mujer a la radio Z98 de Laprida.

“La Policía miente y acá están encubriendo algo. Supuestamente mi hija estaba con un ataque de nervios ¿Por qué no la llevaron a salud mental para que se calme? Me vinieron a avisar que la agarraron y después que mi hija decidió quitarse la vida. Eso no lo creo, mi hija no lo hubiera hecho. Tenía toda la vida por delante”, agregó.

Angustiada, la progenitora de la joven fallecida aprovechó la ocasión para realizar un un pedido de apoyo “a toda la comunidad” y lamentó: “Ahora me tocó a mí pero en cualquier momento le puede pasar a cualquiera”.

Otra de las voces que se sumó al caso fue la de Daniel Bayonés, secretario de Seguridad municipal de la vecina localidad, quien opinó que el hecho se debió a “negligencia” por parte de la Policía, que no estaba vigilando a la chica en el momento de su muerte en la celda.

En el marco de una entrevista brindada al programa de radio Té para Tres, la máxima autoridad del área de Seguridad de la ciudad manifestó que la responsable directa de la vigilancia de la detenida ya se encuentra suspendida y bajo investigación, al igual que otros tres policías que estaban en ese momento en la comisaría.

La joven fue encontrada muerta en la misma celda en la que tiempo atrás apareció otro preso ahorcado, colgado de una ventana que está a un metro de altura y que se utiliza para que los detenidos se comuniquen con sus familiares.

