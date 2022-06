Muerte en la Comisaría de Laprida: “Se la devolvieron en un cajón, maquillada y con el tabique quebrado”

La familia de Daiana Abregu, la joven de 26 años que fue hallada sin vida en la comisaria de Laprida este domingo, ya cuenta con un abogado, el olavarriense Sergio Roldán, quien afirmó que ya está poniendo en marcha diferentes recursos legales para que aparten a la policía de la Provincia de la investigación del caso.

“Hay que tomar medidas cautelares urgentes, en primer término le voy a solicitar a la fiscal que corra a la policía provincial de la investigación, es el único lugar en donde la propia policía se investiga a sí misma, se autoinvestiga, es una locura, por eso es lo primero que hay que tratar”, expresó el letrado, que este martes pasó a constituirse como representante de la familia de la joven madre fallecida.

Como eco del repudio y la indignación que el caso generó en la vecina localidad, durante la tarde de este martes decenas de vecinos de Laprida realizaron una movilización que tuvo como punto de encuentro las afueras dela dependencia policial en donde se dio el hecho.

Los que encabezaron el reclamo de Justicia fueron, en efecto, los familiares de la joven, quienes desde un primer momento afirmaron que el caso estaba lleno de irregularidades y pidieron que saquen de las fuerza a los efectivos que estaban en la dependencia policial al momento en que se dio la muerte de Abregu.

Fue en este contexto que el abogado Sergio Roldán dio con la familia de la joven y se constituyó como su representante legal.

“Yo me reuní anoche con la familia de la chica, con el papá, la mamá y los hermanos, que obviamente están atravesando una situación muy dolorosa, ya que ayer llevaron el cuerpo de su hija al cementerio. Siente una gran desconfianza con lo que pasó, ya que aprehendieron a su hija supuestamente por un desorden en la vía publica, por estar peleándose con alguien a la salida de un boliche, y después aparece ahorcada. Aparte de eso, no le dejaron ver nunca el cuerpo a la mamá, no la dejaron entrar en la autopsia”, manifestó Roldán.

“Se la devolvieron en un cajón maquillada, y en ese momento, cuando por fin le devolvieron el cuerpo a la madre, ella lo revisó y le encontró moretones debajo del maquillaje y el tabique nasal quebrado, eso es lo que expresó. Yo en breve voy a tomar contacto con el expediente”, agregó.

Además de eso, y aunque las primeras pericias habrían hablado de un “presunto suicidio”, el letrado afirmó que no le parece muy factible dicha teoría.

“La autopsia en principio dice ¨asfixia mecánica¨, pero yo no creo, la ventana tiene medio metro, no creo que se pueda haber ahorcado ahí”, sentenció Roldán.