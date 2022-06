Continúa el conflicto por paritarias: aparte del Hospital, ahora también afecta al Banco de Leche

Los trabajadores municipales continúan en asamblea y la medida de fuerza comienza a impactar en la realidad de los olavarrienses que tienen familiares internados, necesitan asistencia en el Hospital Pediátrico o van en búsqueda de atención para la aplicación de vacunas al Banco de Leche.

Una mujer que tiene a un familiar internado en el Hospital relató que “hace días que no se limpia, nadie limpia los baños, los pisos están sucios, hay que llevar las sabanas lavadas porque no las cambian, los médicos y las enfermeras están atendiendo con una voluntad de hierro, pero no hay higiene”.

Al mismo tiempo agregó que todas las personas que se encuentran internadas están pasando por lo mismo y sostuvo: “Hay cosas que me parecieron terribles, sobre todo por lo que se habla de cómo cuidarnos tras la pandemia”.

Por su parte, otro olavarriense contó que el martes alrededor de las 21.30, asistió junto a su familia al Hospital Pediátrico “Amalia Lacroze de Fortabat” para atender a su bebé por una infección en tratamiento que no cesaba y tras anunciarse en mesa de entrada y pagar el bono esperó más de dos horas, pero nadie los atendió.

“Nos fuimos a María Auxiliadora que no hay guardia pediátrica, pero la doctora controló para ver si estaba todo bien”, explicó.

Otra persona que se acercó hasta el Banco de Leche en busca de un medicamento, expresó su malestar y el de mucha gente que estaba haciendo cola en el lugar y no fue atendida. “No vacunan a nadie desde el jueves, te tratan mal, esta todo el mundo afuera”, precisó.

Las personas, que relataron su experiencia se mostraron muy a favor del reclamo de los trabajadores municipales, pero pidieron al Ejecutivo que “decida cuanto antes qué van a hacer para que el hospital vuelva a la normalidad”.