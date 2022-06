El femicida de Marcela Gómez hostiga a la familia de la joven: “Ese tipo no puede tener celular”

En el marco de la séptima movilización por “Ni Una Menos”, María José Barrera -mamá de Marcela Gómez, la joven asesinada por su ex cuñado el 6 de marzo de este año-, dialogó con Infoeme y expresó que volvieron a denunciar a Juan Báez porque se comunicó con su hija –quien fuera su ex pareja- y está atento a todos los movimientos que realiza.

Al ser consultada por los avances de la causa, María José indicó que “viene muy rápido” aunque aclaró que se encuentran a la espera del sorteo del tribunal -para avanzar a la instancia de juicio-, que se atrasó ya que desde la Unidad Penal en la que se encuentra alojado Báez no poseían un móvil policial para trasladarlo a realizarse la pericia psiquiátrica.

En este sentido sostuvo: “Estoy esperando qué dice la doctora Beytia, ella es muy reservada con la causa, no me deja husmear mucho para que no se salga nada de contexto, pero de lo poco o mucho que ella me explicó, la causa viene bastante bien”.

Por otra parte, indicó que volvieron a denunciar -la semana pasada- al femicida de Marcela: “Se volvió a hacer una denuncia porque se comunicó de nuevo con mi hija, buscó los medios y lo hizo, está bloqueado de WhatsApp, y se vuelve a comunicar por mensaje común”.

“Hay que ver qué dice la jueza porque ese tipo no puede tener celular, él sabe todos los movimientos que hace ella, tiene alguien que le pasa datos de qué hace y qué no hace, mi hija sólo sale conmigo”, relató la mujer.

Sobre la situación que expuso en la última movilización por el cumpleaños de Marcela, María José sostuvo que “todo sigue igual” y precisó: “El Municipio me dice que me ayuda con el alquiler, pero no hay alquileres, yo no cuento con garantía, estamos igual, yo voy a pedir una vez, dos veces, tres, pero después no vengo más porque no soy una mendiga”.

Finalmente, señaló: “Soy una convencida de que las cosas siempre me las conseguí yo, no tengo que andar atrás de nadie, menos de un Intendente para que me dé una mano, no le estoy pidiendo que me regale nada, yo perdí mis cosas por un hijo de puta que yo lo venía anticipando, no paso de sorpresa, anticipe que esto iba a pasar”.