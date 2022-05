María José Barrera: "La estoy pasando muy mal, no doy más"

Este domingo 8 de mayo, Marcela Gómez hubiera cumplido 19 años, pero su festejo junto a amigos y familiares nunca llegó, porque el 6 de marzo -apenas dos meses atrás- un femicida le arrebató la vida mientras ella intentaba defender a su hermana.

En el marco de esta fecha conmemorativa sus familiares y amigos se reunieron en el Paseo Jesús Mendía para recordarla, su mamá María José Barrera encabezó un fuerte discurso con un mensaje hacia el Estado aunque aseguró: "La estoy pasando muy mal, no doy más"

A dos meses del femicidio de la joven, en el día de su cumpleaños, María José señaló: “Me sentí abandonada por la justicia de mierda que tenemos, cuando pedí ayuda nadie me la dio, me la dieron cuando mi hija estaba muerta”.

En este sentido recordó que tras el femicidio de Marcela la llamaron desde muchos lugares ofreciéndole ayuda, pero nada o, al menos, pocas cosas se concretaron. “Perdí a mi hija y perdí mi casa, porque dónde estaba viviendo alquilaba y no pude volver a ese lugar porque ahí mataron a mi hija, tuve que dejar esa casa”, relató.

María José junto a sus hijos detalló que está viviendo en una habitación prestada y está atravesando un momento muy difícil: “La estoy pasando muy mal, estoy bajo tratamiento psiquiátrico porque no doy más y el Estado no ha hecho nada, no está moviendo nada, el municipio se comprometió en ayudarme, pero de la boca para afuera”, sostuvo.

Desde el Municipio, según indicó la mamá de Marcela se comprometieron a brindarle un subsidio de alquiler y una garantía, pero eso no se concretó y aseguró: “No me han dado ninguna solución, al contrario me toman el pelo y sólo estoy exigiendo un lugar a donde ir a vivir con mis hijos”.

Ante esto último precisó: “No doy más, estoy estresada, pasada de rosca, no puedo trabajar, me siento inútil en todos los aspectos, siempre trabajé, tengo todo lo que tengo gracias a mi trabajo y ahora no tengo nada” y agregó: “Los muebles manchados con sangre, que no se si eran de ella o del asesino los tuve que tirar porque no me daba la fuerza para sostenerlos, lo mucho o poquito que tenía lo perdí”.

Al mismo tiempo señaló que su otra lucha es acompañar a los hermanos de Marcela que, al igual que ella, quedaron destruidos: “Tengo que estar pendiente de ellos, tengo que ser yo la fuerte y ya no tengo más ganas de nada”, expresó.

En su discurso, también le hablo al intendente Ezequiel Galli y manifestó: “Él se jugó sí, para darme un sepelio digno para mi hija, se comprometió en ayudarme, pero a dónde está ahora, nunca más ni un llamado”.

Frente a la ausencia del Estado Municipal recordó: “Mandaron una asistente social a mi casa para verificar que yo no estaba mintiendo, se tomaron ese tupe, yo no mentí, yo dije la verdad, eso me hizo sentir más ultrajada, teme están tomando el pelo, ya no sé cómo definirlo”.

Sobre la situación que atraviesa a la familia María José relató: “No tengo más plata, le debo a todo el mundo porque para moverme tengo que pedir plata y tengo que depender como una mendiga, cosa que nunca hice, me siento peor que una persona que vive en la calle siendo que yo perdí todo”, y planteó: “Yo no sé qué pretenden, tuve intención de quitarme la vida porque no doy más, cuando van a ayudar a mis hijas, cuando yo me quite la vida”.

Finalmente, María José contó que esta tarde se acercó hasta el cementerio para recordar a su hija. “Hoy fui al cementerio y lo único quería era quedarme ahí con mi hija y no moverme más, no quería venir”, concluyó.