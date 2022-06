Tatiana Tonel y Juana Martinefsky: “Íbamos a buscar marcas y logramos podios”

Destacados logros obtuvieron los atletas de El Fortín en la Copa Nacional y tras su agasajo en instalaciones de la entidad, las dos olavarrienses hablaron con la prensa.

“Estoy muy contenta por los logros, pero no por los tiempos en las pruebas en las que me dedico porque fui a bajar marcas, es en lo que venimos trabajando porque estoy buscando un registro que me lleve a un Sudamericano”, dijo Tatiana Tonel al regresar con una medalla de oro, otra de plata y una tercera de bronce.

La atleta que lleva a la par el entrenamiento y el estudio destacó que a pesar de las dificultades que acarrea la doble carrera “lo que más quiero y todo el grupo quiere es representar a Argentina”.

En sintonía con su compañera, Juana Martinefsky contó que el torneo “superó mis expectativas porque iba a buscar marcas en un torneo que no era de mi categoría, no espera hacer podios”.

La menor del grupo “Fortinero” que se luce a nivel nacional aseguró que “llegar a consagrarme campeona de la Copa no me lo esperaba asique volví re contenta” y también coincidió que “fuimos a buscar tiempos, más allá de los podios porque vamos por el sueño de cualquier atleta que es representar al país”.