Pichetto aseguró que Argentina no tendrá gas este invierno

En su paso por la ciudad de Olavarría, el auditor General de la Nación Miguel Ángel Pichetto realizó la presentación de su libro ”Capitalismo o Pobrismo”. Con la sala repleta de público, encabezó en la tarde de este jueves, en el Club Atlético Pueblo Nuevo una charla sobre la actualidad de la Argentina en el aspecto económico y político.

Acerca de la obra presentada, expresó Pichetto: "La motivación de escribir el libro surge de los diálogos que teníamos con Carlos Reymundo Roberts quién es periodista de La Nacion, un hombre que esta identificado con sus ideas liberales, un católico comprometido y con quién siempre teníamos una especie de saqueo intelectual donde abordábamos temas con ideas distintas, pero cuando terminamos el libro estábamos muy cercas de nuestras ideas".

"Es un libro de diálogos, donde se realiza un cruce entre un periodista inteligente que pregunta y reflexiona, y el compromiso mío de responder y trasmitir una experiencia de vida distinta sobre el país", sintetizó el máximo líder del Peronismo Republicano Federal.

Respecto a la situación del país Pichetto expresó que hay que gobernar con un plan económico y político que signifique "una Argentina capitalista, libre en el mercado, con libre exportación de productos y energía, concentrando la inversión fundamentalmente en carnes, petróleo, gas y minería".

Sobre el factor minero el ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en las ultimas elecciones presidenciales, explicó: "Olavarría es una ciudad minera, que si no hubiese tenido tal inversión en el recurso, no sería la potencia económica que es, por lo que hay que seguir apostando aumentar la industrialización".

En este marco, habló sobre los recursos naturales de Argentina: "El mundo que viene es el del litio, pero si nosotros tenemos litio y no lo explotamos porque viene la carga ambiental, es difícil. Medio ambiente hay que hacer y cuidarlo, pero la riqueza que hay en el subsuelo tenés que generarle valor, trabajo y servicios, por ejemplo la mina de Chubut es muy importante pero hay un concepto cultural donde no se quiere que se habrá la minería en el medio del desierto".

"Hay que hacer minería y hay que producir gas en Vaca Muerta que es un lugar donde empresas importantes de Olavarría trabajan", y agregó, que el yacimiento tiene un potencial de productibilidad del "20% de explotación, si estuviese explotado al 100 % tendríamos autosuficiencia gasifica y si tuviese terminado el gasoducto estaríamos exportando gas a Europa en barcos gasificadores", destacó.

Para finalizar Pichetto sostuvo: "Vamos a tener que comprar gas este invierno porque no vamos a tener en el país y encima no hay gasoil en zonas productivas, es por eso que nadie va querer invertir en esta zona si es un recurso secundario y modifican los precios".