Galli sueña con una releección, aunque ya baraja algunos nombre para su remplazo

En el marco de la entrevista grupal con estudiantes de la carrera de Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Unicén, el intendente Ezequiel Galli habló de política partidaria y de elecciones. Dio muestras claras de querer seguir en el cargo, pero evitó cerrar el tema: “todavía falta”, dijo. Habló también de los temas pendientes que justificarían un tercer mandato y sostuvo que no tiene ningún impedimento legal para presentarse.

Durante los 45 minutos donde este martes respondió a los estudiantes de la cátedra de Periodismo Político y Económico, Galli también nombró a posibles sucesores y dijo que José Eseverri, su ex rival, no tiene lugar posible en su gestión, a pesar de la cercanía del exintendente con el curismo, un fuerte aliado oficial.

Respecto a una nueva y tercera candidatura el intendente Galli expresó: "El año pasado se modificó una ley que me impedía volver a ser candidato. Tenía una falla en su concepción, se modificó para que, quienes fuimos elegidos en 2015, tengamos nuestro primer mandato a partir del 2019. El año que viene tomaré la decisión si le sirve al espacio que sea candidato o seguiré mi camino en otro lugar", pero destacó que por el momento "seguramente" sea candidato.

En caso de que no vaya a la reelección, Galli opinó respecto de su remplazante y dijó que en estos 7 años se fueron generando cuadros políticos que pueden ser "buenos candidatos y buenos intendentes" aunque destacó que podrían ser "Hilario (Galli), Diego (Robbiani), Bruno (Cenizo), Juan (Dambolena), Daiana (Copero), es una discusión que debemos darla en conjunto, confío muchísimo en todos".

Acerca de una posible alianza con el eseberrismo, dijo: "José nunca va a ser parte de la gestión porque fue Intendente durante 8 años. Sí podría llegar a ser un muy buen dirigente político provincial o nacional de cualquier espacio, tiene gran capacidad, ha hecho una muy buena gestión. No podría ser parte de un equipo porque no somos del mismo espacio. Margarita es parte del HCD por su capacidad y experiencia. No me lo imagino a Eseverri siendo parte de este equipo de gestión local, quizás pueda volver a ser intendente, es una decisión que deberá tomar él".

En cuanto a los referentes de la oposición, Galli mencionó que ve cómo futuros adversario en el Frente de Todos a Federico Aguilera y Maxi Wesner, pero también a Cesar Valicenti, quién lo destacó cómo alguien de "mucho peso dentro del FdT" y agregó que "hay muchos cuadros políticos que podrían ser candidatos como Eduardo Rodríguez por el massismo y dentro del peronismo, Sergio Milesi", mientras que en el radicalismo ve con potencial de postulación a Franco Cominotto, Sebastian Matrella y Belén Vergel.

Finalmente Galli habló sobre las principales urgencia que tiene hoy Olavarría y destacó: "Son muchas pero la principal es destrabar el conflicto sindical para que el Hospital y el sistema de salud vuelva a funcionar en su plenitud. Después, Olavarría sigue teniendo necesidades imperiosas en materia de cloacas, gas, agua. Hemos atendido demandas muy importantes. Hay muchas cosas por hacer, algunas más urgentes que otras. En lo educativo, durante los primeros 4 años nos dedicamos a lo urgente (techos con goteras, paredes con electrificación, baños con letrinas, techos de asbesto). Hoy estamos sobre lo importante pero lo urgente te corre del eje".