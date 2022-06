Una jubilada perdió la billetera con toda su documentación y el dinero para pagar el gas

Infoeme | comunidad - 13 de Junio de 2022 | 15:33

foto ilustrativa Un jubilada se comunicó con Infoeme al 2284357222 para solicitar la colaboración de la comunidad luego de extraviar su billetera con documentación importante. Según detalló, perdió su billetera rosa en Rufino Fal al 2900 cerca de la fiscalía, y en su interior tenía el DNI a nombre de Lazarte María, el carnet de vacunación, el carnet de PAMI y en el dinero justo para pagar la boleta del gas. "Me sentía descompuesta, me senté para tomar una pastilla de la presión y cuando fui a tomar el colectivo ya no tenía la billetera", expresó la vecina, quién recalcó que cobra la mínima y que piensa recompensar su devolución. Por cualquier información útil para que la jubilada recupere sus pertenencias comunicarse al 2284353480.