El chat que se viralizó: "Sexo, muchos besos y nada de plata"

Un jubilado publicó las capturas de la conversación que mantuvo con una joven en las redes sociales y la imagen se viralizó rápidamente con comentarios de todo tipo entre los usuarios.

Moni quería ser algo más que una amistad con Marcos, pero él la rechazó. “Ey, vamos a reforzar la amistad”, le propuso la chica. “Amiga, en serio, no sé qué significa eso -le respondió el hombre-. Disculpame, pero esas terminologías que usan ustedes, los jóvenes, no voy a entender, si me explican”.

Sin vueltas, la joven ensayó una respuesta directa: “Y tipo vos sos mi amigo, siempre hablamos buena onda, pero yo quiero algo más que una amistad. O sea, no te pido plata, si vos sabés que tengo y no me hace falta. Onda, tipo sexo y muchos besos”.

Marcos reaccionó con una carcajada en mayúsculas y un exabrupto: “Qué puta... estos jóvenes”.

“Moni, yo ya estoy viejo para esas cosas, en mi época de pendejo, cuando tenía tu edad, hacía esas boludeces”, recordó.

“Ahora estoy para el olvido. Estoy en un momento de mi vida que ya sé lo que lo quiero. Ustedes son jóvenes todavía”, apuntó.