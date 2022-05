Denise Dumas no sabía que tenía el micrófono abierto y confirmó la infidelidad de un famoso

En la apertura del programa Flor de Equipo, la conductora Denise Dumas no sabía que tenía su micrófono abierto mientras estaba al aire en vivo y confirmó la infidelidad de un famoso.

"Paola Miranda, es de la época de Santiago Bal, que se garch... a Ailén", dijo Dumas al hacer referencia a un escándalo de la farándula que tuvo como protagonista a Ayelén Paleo, la bailarina con la que el papá de Federico Bal le fue infiel a Carmen Barbieri.

Al aire se escucharon movimientos y se estima que se trató del momento de un corte, mientras en pantalla apareció la placa del programa sin ninguna imagen de Denise. Después de unos segundos la conductora saludó a sus compañeros y les preguntó: "Buen día, ¿están atorados con una medialuna?".

Sin saber que tenía el micrófono abierto, Denise tuvo expresiones sorpresivas sobre el affaire entre Ayelén Paleo y Santiago Bal, ocurrido en 2011 y que derivó en la separación de Carmen Barbieri con el humorista.

Las redes sociales estallaron y no dejaron pasar por alto el exabrupto. "#FlorDeEquipo se escuchó todo lo que dijiste de Santiago Bal @ladumas1 @analiafranchin @paulokablan", escribió una seguidora, que arrobó a Dumas, a Analía Franchín y a Paulo Kablan.

"Me niego a creer que fui la única en escuchar a Denise Dumas decir 'Fede Bal que se garch... a Ailen...' En vivo mientras se reproducía la cortina de Flor de Equipo y enseguida metieron corte. Y por esto amo los programas en vivo", expresó otro usuario

"Me meo Denise Dumas en flor de equipo diciendo algo re fuera de lugar hace cinco minutos y ahora re seria hajajajaj", ironizó otra persona

Carmen Barbieri habló en su programa, Mañanísima, sobre el exabrupto de Denise. “¿Ella aclaró algo después? Me imagino que le habrán dicho que salió al aire. Estarían hablando de la revista, de las vedettes, y todo eso, y caí yo y cayó Santiago. Caen todos. Me encanta. Cómo me gustan estas cosas. Me muero de amor”, dijo.