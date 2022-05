UPA: “Lamentablemente el abandono de animales es diario en Olavarría”

Luego de que se conoció el caso de abandono animal en el que tiraron a una perrita con sus cachorritos en un camino rural, Andrea Moyano, integrante de la Unión Protectora Animal (UPA) habló con Infoeme sobre el caso y el papel de la protectora en el día a día de Olavarría.

Fue el pasado sábado que una persona abandonó en una Volkswagen Amarok a una perrita con sus cinco cachorritos y, cuando emprendió la cobarde huida, atropelló a dos de ellos causándoles la muerte. El hecho fue captado por un ciudadano y de inmediato llegó la respuesta por parte de la gente de UPA, que encontró un hogar de tránsito, llevó los animales con un veterinario y le dio seguimiento al caso.

Este lunes se conoció que, finalmente, la familia que le ofreció un hogar de tránsito a la perrita decidió adoptarla, hacerla parte de su familia y bautizarla con el nombre de Luna mientras que a los cachorros, que todavía están tomando la teta, se los va a vacunar y, una vez que desteten, serán entregados en adopción.

“El abandono de animales para nosotros no es nada nuevo, lo vemos cotidianamente, lamentablemente, a diario y hemos visto de todo”, lamentó Andrea, quien se refirió a la indignación que el caso de abandono animal de Luna y sus cachorritos despertó en diferentes sectores de la sociedad.

Final feliz. Luna fue adoptada y estará con sus perritos hasta que desteten

“Me parece fantástico la indignación, pero estaría buenísimo que se involucren, que castren, que sean responsables con sus animales, que si ven un animal tirado en la calle saquen una fotito y nos manden para que podamos hacer algo”, sostuvo y amplió: “Me parece que la visibilización de las crueldades pasa por involucrarse y no solamente indignándose en una red social, hay que involucrarse más desde el cuidado al animal y no desde la indignación social”.

En este sentido, Andrea dijo que, por lo general, como voluntaria en la protectora animal, observa que “la gente se involucra en el dar pero no en el hacer”, ya que la indignación que se despertó ante la divulgación del hecho, es la misma que se despierta en ella con cada uno de los perros que rescata.

A parte de eso explicó que desde la protectora no ponen su atención en “buscar culpables” o en “perseguir” a la gente que abandona, sino que concentran todos sus esfuerzos en el cuidado y bienestar de los animales. “Nos abocamos a los animales, que estén a salvo y se recuperen bien para después poder darlos en adopción”, completó.

Así fue que el pasado sábado los esfuerzos de UPA se concentraron en hallar un hogar de tránsito y en que los animales sean revisados por un veterinario para asegurar su salud.

“Lo primero que hacemos es ver si le encontramos un lugar de tránsito al animal rescatado donde pueda estar a salvo y seguir con un tratamiento. Si encontramos tránsito, levantamos al animal, lo llevamos al veterinario, si se puede desparasitar en ese momento se hace y se vacuna, y después se sigue el tratamiento que indique el especialista”, detalló en relación al protocolo que siguen desde la protectora cuando se presenta un caso como el de Luna y sus perritos.

En relación al proceso de adopción de los animales sostuvo que se entregan a familias que cumplan con las condiciones necesarias para que estén bien y cada tanto se hace un seguimiento para corroborar que se continúe con el plan de vacunas y que, en el caso de que sean cachorros, sean castrados a los seis meses.

Luna y sus cachorritos en su nuevo hogar

Tal como sucedió en el caso de Luna, surgen gastos en vacunas, alimentos y también en la atención veterinaria, que muchas veces es donada por el profesional que presta sus servicios. Este tipo de gastos son solventados por la protectora con fondos aportados -en varias ocasiones- por los mismos voluntarios, aunque también con las donaciones de la gente.

“Recibimos bonos donaciones que la gente compra y que, en algunos casos, se comprometen a adquirir mensualmente. Algunos donan alimento, que es muy necesario, y otros donan mantas o collares y ese tipo de cosas”, reveló Andrea quien destacó la importancia de la donación de este tipo de elementos, ya que permiten destinar los recursos monetarios a otras necesidades como vacunas.

En relación a esto último, en caso de querer donar a UPA, hay que comunicarse con la organización mediante un mensaje privado a la página de Facebook Unión de protección Animal o a Instagram como @upaolavarria.