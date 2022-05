Braian Guille: “Quiero ser parte de la historia grande de Olimpo, y para eso hay que ascender”

Días atrás y en diálogo con La Nueva, Braian Guille habló de su presente, lo que significó Olimpo y las expectativas para lo que viene.

En este bendito torneo Federal intervienen 34 clubes y en todos los planteles hay futbolistas que sobresalen con calidad y jerarquía, por eso no puedo asegurar ni afirmar que Brian Guille, el mago que hoy está haciendo aparecer a Olimpo al tope de las posiciones de la Zona Sur, sea el más destacado en una competencia donde recién van cinco fechas y queda una rueda y media por desarrollar.

“Escucho muchos halagos de la gente, más que nada de los hinchas olimpienses, pero prefiero mantener el perfil bajo y no creérmela”, fue la primera impresión del “titiritero aurinegro" y agregó: “Mi idea es seguir creciendo como persona y perfeccionándome como jugador. Olimpo me dio la tranquilidad necesaria para pensar como profesional y hoy estoy disfrutando de lo quiero ser y hacer; ya no entro a una cancha desganado o a ver qué pasa”.

El 10 olavarriense, con pasado en Racing y ex compañero de Lautaro Martínez contó que “soy menos cabeza dura que antes, entiendo lo que pretenden los técnicos de mí y lo que no me sale lo practico hasta que salga. Hoy atravieso un gran presente y mucho tuvo que ver Olimpo, que enderezó mi vida, me protegió y no me hace faltar nada. Sé que el mejor agradecimiento a semejante hospitalidad es el ascenso, y en ese objetivo estoy y estamos enfocados”.

“El club y su gente empujan a que sigamos ilusionados con el objetivo, que es ascender, pero el motor que me hace arrancar todos los días es mi hijo Dionisio”, sostuvo Guille.

De cara a lo que viene, con un largo camino por delante en la edición 2022 del Torneo Federal A, Braian Guille declaró: “Solo pienso en el ascenso, en ser parte de la historia grande de Olimpo; quiero que me recuerden de la mejor manera en algún lado, y el lugar elegido es este club que me hizo creer en mí cuando peor estaba”.

“Ojalá se den los resultados, podamos ratificar nuestro poderío partido tras partido y sacar a Olimpo de esta divisional”, sostuvo el delantero con 59 partidos en el “aurinegro” y sentenció: “Por historia, por grandeza y por plantel, es imposible imaginar otro objetivo para Olimpo que no sea el ascenso”.

Fuente: La Nueva