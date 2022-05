Infoeme | deportes | Torneo Regional Amateur - 19 de Mayo de 2022 | 12:09

Ferro vs Argentino: no hay resolución y no juegan Días atrás, y tras la derrota en manos de Ferro, el Club Argentino de 25 de Mayo realizó la protesta formal por la mala inclusión de un jugador “Carbonero” y a menos de 24 horas del partido revancha, se definió la suspensión del cotejo.

En las últimas horas se definió la suspensión del partido revancha entre Argentino y Ferro que debían jugar este jueves en horario nocturno para definir el clasificado a los Cuartos de Final del Torneo Regional organizado por la Federación Bonaerense Pampeana de Fútbol. Tras la derrota 3 a 0 de Argentino en el Domingo Colasurdo, el club de 25 de Mayo presentó una queja formal por la mala inclusión de un futbolista y en la tarde del miércoles, tras el descargo de la entidad olavarriense, el Tribunal de Disciplina de la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana no pudo tomar una decisión y por tal motivo suspendió la revancha, pautada para este jueves, hasta nuevo aviso. En una nota dada a conocer desde el ente regulador del fútbol zonal se dijo: "se ha recibido la nota de descargo del Fútbol Club Ferro Carril Sud de la Liga de Olavarría adjuntando prueba documental referida al sistema COMET y la situación del jugador Faustino Bertolotti, como de su pertenencia al momento de disputarse el partido". Sin embargo, aclara que "a su vez el Club Atlético Argentinos de la Liga de 25 de Mayo en su nota de protesta también adjunta prueba documental emitida por el mismo sistema informático donde consta la situación del mismo jugador como perteneciente al Club Juarense de la Liga Juarense de Fútbol en la misma oportunidad". "Dichas pruebas documentales resultan de una contradicción absoluta y al presente hacen la situación imposible de resolver sin antes recabar de la Gerencia de Sistemas de la Asociación de Fútbol Argentino la información detallada acerca de la verdadera situación del jugador al momento de disputarse el partido bajo protesta" se resolvió la suspensión del partido de vuelta, pautado para este jueves a las 20". Por último se resolvió solicitar "la información pertinente al Consejo Federal a los efectos de dilucidar la contradicción relatada".