Esta mañana se manifestarán frente al Palacio Municipal

Con el objetivo de visibilizar su reclamo por los derechos y las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad, desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos convocaron a una manifestación frente al municipio para la mañana de este martes.

La movilización está fijada para las 11.30 en el Jesús Mendía.

“Olavarría es una ciudad en la que tiene que pasar una catástrofe muy grande para que se escuche el ruido y la indignación popular. Salís a laburar como vendedor ambulante o en una feria, el municipio te trata de delincuente, y la policía te hace una multa. Sos cartonero, te clavan un programa semi privado y estafador como GIRO para que desaparezcas. Sos un laburante de la construcción, o liberadx, donde la única salida son las cooperativas de la Economía Popular. Desde la colocación de una abertura, el mínimo corte de pasto, hasta 30 cuadras de asfalto, a las mismas empresas”, se lee en la convocatoria de la empresa.

“Laburas en un comedor, tenés que hacer colectas para comprar una garrafa. Cae un pibe a un barrial del MTE, envuelto en consumo, porque no tiene donde ir, y salud mental no tiene un psiquiatra. ¿Acaso, esto no es una tragedia como para movilizar? ¿O tenemos que seguir sobreviviendo haciendo malabares, renegando y sufriendo? No nos asustan las amenazas del ejecutivo municipal, no nos asusta el poder político, nos asusta mucho más la realidad que se vive todos los días”, agregaron.

De esta manera, algunos de los puntos claves por lo que se estará reclamando serán es la inclusión del sector cartonero en el sistema de reciclado, la regularización de la venta ambulante y las ferias, la lucha por “convenios de trabajo para Liberadxs y construcción, por equipos de profesionales en nuestros barriales, por convenios con comedores y merenderos, por tierra para las familias agricultoras”.