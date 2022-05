Manifestación del MTE: “Lo que queremos es trabajar, no venimos a reclamar planes”

Este mediodía el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) se manifestó en el centro de la ciudad y marchó desde el Municipio por la calle Rivadavia hasta la intersección con Dorrego. En este marco, Infoeme habló con Marcos, integrante de la rama de feriantes del movimiento.

“Estamos pidiéndole al Intendente que nos deje trabajar libremente, somos constantemente perseguidos y hostigados por Control Urbano por orden de Galli”, dijo el manifestante mientras alrededor de 100 personas se concentraban frente al Palacio Municipal.

En este marco, manifestó que dentro de los manifestantes hay vendedores de rosquitas y de productos de limpieza, entre otros, que buscan que los dejen “trabajar tranquilos”. En algunos de los carteles que llevaron a la movilización escribieron “somos trabajadores dejen de perseguirnos”, “giro nos deja sin trabajo”, y “los cartoneros llegamos primero”.

“Nos es imposible trabajar porque siempre nos están impidiendo el paso y nos hostigan con que no se puede vender porque hay una ordenanza municipal que prohíbe la venta ambulante”, detalló.

La normativa a la que hizo referencia el olavarriense es la Ordenanza Municipal 195/84, que entre otras cosas, en el Artículo Nº 6, “prohíbe vender en la vía pública sin autorización municipal”.

“Tengo 50 años, quedé sin empleo fijo hace dos años y vivo de changas, soy albañil, pintor, etc. pero tengo que salir a vender ambulantemente porque no me alcanza”, detalló Marcos quien agregó que la marcha de este martes no tuvo por objetivo pedirle planes al Gobierno, sino trabajo.

“Nosotros no reclamamos planes y no reclamamos dinero, lo que queremos es trabajar. Queremos poder andar vendiendo nuestros artículos libremente por la periferia. Lo que queremos es trabajar, no venimos a pedir planes”, concluyó.