La Chicho Térez estará en la segunda edición de un reality show drag

Después de un inmenso trabajo y de muchas audiciones, la artista drag local conocida como La Chicho Térez fue seleccionada para representar a Olavarría en la segunda temporada de “Juego de Reinas”, un reality show en donde diferentes transformistas montan y despliegan su arte.

La olavarriense fue seleccionada para ser una de las 15 participantes que continúen en el show, que va a lanzarse a principios de Julio por el 10 TV de Salta y que, además, se podrá ver por el canal “Juego de Reinas” en YouTube, donde también está disponible la primer temporada.

Juego de Reinas, producido por Lalo Longarela y Mistika Reech -quien también oficia de conductora del reality- lanzó su primera temporada a principios del 2021, desde Salta hacia todo el país, y cada programa consta de desafíos que las participantes deberán cumplir en cuanto a vestuarios, actuación, maquillaje, canto e improvisación. Aunque en esta segunda temporada la apuesta fue más alta, ya que a eso se sumó el plus de la convivencia.

De esta manera, la propuesta ahora es que las 15 participantes deberán convivir durante toda la grabación, donde “desafío a desafío intentarán llegar a la final poniendo de sí todo lo mejor”.

Fue en noviembre del año pasado que La Chicho tuvo la posibilidad de audicionar en el casting del programa, que se realizó en Capital Federal. En ese momento era una de las 6 aspirantes de la provincia de Buenos Aires.

Según contó, durante la prueba cada participante tuvo la posibilidad de mostrar una pequeña performance musical y su desenvolvimiento frente al público junto a la conductora del programa y ante un jurado. Para esa audición, la artista olavarriense, eligió su “caballito de batalla”, Gloria Trevi, con quien logró la aprobación tanto del público como del jurado.

Fue gracias al “taconeo y a la personalidad extrovertida” que desplegó en ese oportunidad lo que hizo que, en enero del 2022, la producción salteña la eligiera como una de las participantes de esta segunda temporada.

El drag es una forma de arte basada en el montaje de un personaje que, generalmente, pone en duda y cuestiona las concepciones hegemónicas de género. La Chicho lleva 9 años trabajando en la ciudad como artista drag, y su recorrido la ha llevado a presentarse en el Teatro Municipal -con su espectáculo “La Revista de La Chicho”- y diferentes escenarios de la región y de ciudades de la provincia como Buenos Aires y La Plata. Actualmente encabeza un grupo de artistas de Olavarría dedicados al arte drag, y relató que fue justamente durante el cumpleaños de una de ellas que recibió la noticia de que integraría la segunda temporada del reality.

“Estábamos festejando el cumpleaños de La Imi, una de las integrantes de VisibiliDrag, cuando sonó el teléfono y Mistika, la conductora, me dijo ¨Bienvenida al Show¨. En ese momento sentí que era real. Había pasado mucho tiempo y la noticia no llegaba, hasta que ese llamado me cambió el panorama por completo”, contó, emocionada, la artista.

“Comencé haciendo Murga, en Arrebatando Lágrimas, y había algo de la lentejuela y el brillo que me decía que podía haber otra cosa en la cual desenvolverse artísticamente. Luego de vivir un año en La Plata, me lancé como actor transformista, y ahí estaba yo, haciendo reír a la gente en casamientos, cumpleaños y todo tipo de eventos. Cada paso que iba dando, me habría una nueva puerta”, expresó La Chicho sobre su trayectoria.

“En su momento creamos PLENAS junto a Madame Lu, fui protagonista de la obra La Jaula de Las Locas, dirigí y coproduje un espectáculo de revista no tradicional en el Teatro, conduje eventos públicos y privados, viaje por la provincia con mis pelucas y mis vestuarios, y entre tantas cosas, hoy soy Madre Drag dentro de VisibiliDrag Olavarría, la familia que supimos crear para sostenernos como disidencias y artistas. También, en noviembre del 2021 recibí la invitación desde Cultura, para participar de la fiesta Aniversario de Olavarría, donde tuve la posibilidad de mostrar lo que amo hacer ante miles de personas que no dejaron de hacerme llegar su amor, ni un momento. Hoy, el nuevo desafío es Juego de Reinas 2, y por primera vez voy a estar en la televisión”, agregó.

Pero la oportunidad también generó muchos cuestiones a resolver, ya que la artista, ahora, debe ocuparse de llagar al reality con los insumos necesarios para poder desplegar su arte de la mejor forma posible, por lo que no para de trabajar en todo lo necesario para dar lo mejor de sí, motivo por el que convocó a la solidaridad de la gente.

“Desde que me llamaron estoy confeccionando y pensando looks para cada uno de los desafíos, y por momentos se ha vuelto angustiante ver que los precios de los materiales se vuelven inalcanzables, y el bolsillo está con las últimas monedas. Tengo el apoyo de un montón de personas, que por suerte están desde mis comienzos, tanto público y amigues como familiares, pero no dejo de pedir ayuda para poder sostener este lenguaje artístico”, manifestó La Chicho.

“A veces como artistas nos topamos con la realidad de que no tenemos una institución que nos ampare, como sí la tienen los deportistas o funcionarios. Nuestro amparo es el público que nos supimos ganar, y es al que le pedimos ayuda. En este caso, necesito terminar de cubrir gastos en materiales para la confección de los últimos looks”, agregó.

De todas maneras, la artista no deja de revindicar la “inmensa felicidad de levantar la bandera del arte local” y de “poder representar a su ciudad en Salta”. “Justamente a eso yo lo tomo como un premio, como un desafío personal, y como una experiencia de la cual no quiero perderme nada”, revindicó la artista.

Cualquier persona que esté interesado o interesada en ayudar a La Chicho en su camino artístico se puede comunicar con la cuenta de instagram @lachicho o la cuenta de Facebook que figura como Chicho Térez.