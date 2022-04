Sebastián Dupin: “Fue una derrota por detalles, pero lo tenemos que corregir”

Sebastián Dupin habló con la prensa consumada la primera derrota en el Parque Olavarría para Racing en La Liga Federal.

“La primera derrota en casa duele, fue por detalles que tenemos que corregir porque tuvimos muchas pérdidas, no supimos jugar adelante y en defensa estuvimos un poco flojos”, analizó Sebastián Dupin y agregó: “A pesar de que nos pudimos arrimar, no alcanzó y ellos apostando al pick and roll ganaron y bien por ellos”.

El juvenil de 18 años de contó que completados los 10 primeros partidos en la tercera categoría del básquet argentino “fui de menos a mayor, me costó mucho entrar en ritmo, hablo mucho con Matías -Orlando- y él dice que lo llevo bastante bien”.

“Tenemos las mejores expectativas, trataremos de ganar la mayor cantidad de partidos posibles y estar cerca del primer puesto, peleando y haciendo lo mejor posible en todos los juegos”, aseguró “Seba” de cara a lo que viene con los cinco partidos finales de la Región Bonaerense que encuentra al “Chaira” en segundo lugar con siete victorias y 3 derrotas.

Por último, y pensando en el partido del próximo jueves a las 20:00 en el Parque Olavarría frente al líder Unión, dijo: “Es un rival difícil en cualquier cancha y va a ser un partido duro e intenso pero daremos todo”.