Vergel sobre la nocturnidad olavarriense: “Es el espejo de la sociedad en la que vivimos”

Por Belén Vergel

Lo que sucede con la nocturnidad en Olavarría, va más allá de una cuestión de los jóvenes y la noche. Esto es el espejo de la sociedad en la que vivimos, la noche sólo nos brinda una muestra de la realidad.

Desde este espacio, hemos acompaño el proyecto que presentaron los Jóvenes de la Juventud Radical manifestándose sobre la necesidad de legislar sobre los espacios de esparcimiento nocturno, para que sean lugares más respetuosos, tolerantes e inclusivos. Que los responsables de los locales cuenten con herramientas a fin de encontrar pronta salida ante un conflicto o situación que determine discriminación y violencia.

Desde la Comisión de Género del Concejo Deliberante, llevamos un tiempo trabajando en dicha iniciativa en pos de darle un enfoque más amplio, más integral, luego de haber oído a diferentes actores de índole municipal, provincial y nacional. Consideramos que entre todos debemos abordar estas temáticas.

Y acá es importante detenernos en el gran trabajo realizado desde la Juventud Radical olavarriense para intentar prevenir hechos que hoy vemos tristemente cómo se repiten. Un trabajo que no sólo fue la elaboración de un proyecto, sino que incluso generaron encuentros y reuniones con propietarios y encargados de bares de Olavarría para compartir la iniciativa, pero también para transmitir las preocupaciones que como jóvenes de nuestra ciudad les atraviesan.

Por otro lado, a comienzo de año elevamos un pedido de informes a la policía de la provincia con el fin de obtener información la cantidad de móviles, modo de trabajo, abordaje de la nocturnidad, conocimiento de hechos que acontecen en la noche de la ciudad, cobertura de seguridad en este tipo de eventos, y si esto genera el descuido de otras cuestiones. Al día de hoy no hemos obtenido respuesta alguna.

Obviamente, que enumeramos todo el trabajo que venimos realizando en el tema, a raíz de los hechos sucedidos recientemente en la noche de nuestra ciudad. Es por ello que, el pasado lunes, luego de que tomáramos conocimiento de las declaraciones de jóvenes que habrían sido drogadas o que ingirieron involuntariamente drogas, nos manifestamos elevando proyectos hacia el Hospital Municipal y el Departamento Ejecutivo. La gravedad y la reiteración de este tipo de hechos, demandan acciones y respuestas rápidas.

Hemos recibido llamados, ha trascendido en medios locales y en redes sociales, que las situaciones de violencia y disturbios en la noche olavarriense no se sitúan en un solo lugar. A principio de año, en un lugar bailable una joven terminó hospitalizada con cortes en su rostro, disturbios en la noche, peleas, corridas en el barrio, que han hecho perder la tranquilidad a los vecinos. A esto se le suma un matiné, donde niños y pre adolescentes concurren y a medianoche cuando salen del local comienzan a agredirse entre ellos, donde la policía llega con sus móviles para disuadir y dispersar a los asistentes.

Ante todo esto, es necesario aclarar que aquí no se trata de prohibir, sino de garantizar. Por otra parte, establecer que los riesgos no sólo acontecen en los lugares bailables, bares, o cualquier otro ámbito similar, estos son solamente los lugares de esparcimiento, donde se concurre a divertirse. Proteger, es también controlar, no así impedir, porque en el exceso estaríamos afectando los derechos de los jóvenes que pretendemos cuidar. Tres puntos, esparcimiento, derechos y protección, juntos deben conjugar para encontrar equilibrios.

Estamos preocupados, necesitamos acciones concretas, información clara y certera, trabajos integrales, multidisciplinarios, que la justicia actúe y encuentre responsables. Prevenir, reforzando medidas, porque las familias con hijos adolescentes, los abuelos que saben que sus nietos salieron a divertirse y la ciudadanía necesita vivir resguardada, protegida y contar con lugares de esparcimiento, donde libremente puedan pasarla bien, sin tener un amanecer con una triste noticia..