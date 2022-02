Una joven fue agredida y su familia busca justicia: “No la mataron de casualidad”

Una joven olavarriense de 20 años fue agredida por un hombre de un botellazo en la cabeza en el patio de un boliche este fin de semana y ahora su familia busca que el violentísimo episodio no quede impune. "Necesito demostrarle a mi hija que la justicia existe”, apuntó su madre en dialogo con Infoeme.

Carina, la madre de la joven agredida contó a este medio cómo se produjo el terrible ataque en la madrugada del pasado sábado, tras realizar la denuncia de lo sucedido en la Comisaría Primera de Olavarría y en medio de un pedido de justicia.

La madre de la joven relató que su hija, María Sol, salió a bailar con su novio y dos amigas el pasado viernes y que el ataque se originó en el patio del boliche donde el agresor se encontraba. “Otro de mis hijos había tenido un problema con él anteriormente y cuando la vio en el patio la empujó y empezó a maltratarla”, explicó.

“En ese momento este chico, con quien mi hija no tiene relación, empezó a discutir con ella y le pegó una trompada. Entonces María Sol lo empujó y le devolvió el golpe”, dijo y agregó que luego se produjo la amenaza hacia la joven: “Yo a vos te voy a matar”.

Posteriormente el muchacho se fue y ella empezó a buscar al personal de seguridad del boliche porque tenía miedo. “Junto con los agentes de seguridad empiezan a buscarlo y en medio de eso viene y sin previo aviso levantó una botella y se la partió en la cabeza”, indicó Carolina con evidente remordimiento y angustia.

“El médico que atendió a mi hija en la guardia me dijo que no la mataron de casualidad, porque tuvo un corte muy cerca de la yugular”

Así quedó el rostro de la María Sol luego de ser suturado

El agresor fue reducido y expulsado del boliche al tiempo que la joven comenzó a buscar a su pareja sin darse cuenta de la gravedad de sus heridas. Aunque nunca perdió el conocimiento, se le bajó la presión y tuvieron que sacarla del lugar a la espera de la ambulancia.

Mientras llegaba el personal médico al lugar, diferentes personas identificaron al agresor en las inmediaciones del boliche y empezaron a agredirlo. “Alrededor de 20 personas que lo estaban golpeando por lo que hizo y cuando llegó la policía dispersaron a la multitud, se lo llevaron al hospital de donde más tarde se escapó”, completó.

Fueron 15 los puntos de sutura en la cara de Sol los necesarios para curar las heridas que le produjo el botellazo a la joven olavarriense. “El médico que atendió a mi hija en la guardia me dijo que no la mataron de casualidad, porque tuvo un corte muy cerca de la yugular”, relató.

“Anímicamente está bajoneada y muy angustiada”, expuso la mujer sobre el estado emocional de su hija que poco a poco se recupera en su casa y avisó que buscará la aprobación de una orden de restricción de acercamiento y un botón antipánico para con el agresor, más allá del pedido de justicia:

“Lo que yo pido es que esto no quede impune para demostrarle a mi hija que la justicia existe, porque no puede venir de la nada uno, romperte una botella en la cabeza y hacer de cuenta que no pasó nada. Necesito que demuestren que la Justicia existe”, concluyó.

El abogado de la familia de la joven agredida, Sergio Roldán, indicó a este medio que actualmente la causa estaría -en primera instancia- caratulada como Lesiones Gravisimas aunque buscarán que sea enmarcada dentro de la figura de “Tentativa de Homicidio”.

“Vamos a presentar la causa como particular damnificado e iniciaremos las acciones civiles que correspondan por daños y perjuicios”, sostuvo.