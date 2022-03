El relato conmovedor de Ignacio Montoya Carlotto por el 24 de marzo: "Anoche lloré"

Ignacio Montoya Carlotto, el nieto recuperado de la referente de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, eligió las redes sociales para reflexionar sobre este 24 de marzo y habló sobre cómo recibió su hija esta fecha.

En un hilo de Twitter, el artista contó cómo lo atraviesa esta fecha mientras se encuentra fuera de país y centro su relato en cómo su hija comienza a conocer los horrores y consecuencias de la Dictadura en nuestro país. "Estuve al tanto de la historia, desde que me enseñaron de historia, pero desde hace unos años, me se viene (sic) en un hilo que es indisoluble y va conmigo dónde voy, que me sigue hasta aquí y seguirá seguramente", expresó al comienzo de su publicación.

Seguido de ello sostuvo que "este 24 es especial como siempre", pero en particular porque esta vez su hija "atravesó en la escuela la mención de esta fecha", un hecho que tocó sus fibras más íntimas. "Ella sabe de sus abuelos desaparecidos e intuye en su inocencia que su papá está lejos - también - por la fecha. No es fácil esta fecha", afirmó.

"La maestra nos dijo que se puso triste y lloró un poco... Que le contó a sus compañeros que tenía una bis abuela de mayo y que conocía a los propios no más que en fotos", continuó Montoya Carlotto.

Finalmente precisó: "Anoche lejos de mí patria también lloré, por primera vez por esto, recién puedo, no sé si por mí, quizás sea en el espejo de mí hija. Es inevitable pero es así. Para ella fue una tristeza de un ratito y a seguir, luego me dice que le habían dicho en la escuela que: 'antes, hace mucho nada se podía...y ahora sí'. Ahora claramente se puede hija mía, se puede llorar y que pase, se puede elegir y se puede seguir. Lo que no se puede es repetir lo mismo dos veces 'nunca más'".

Fuente: El Destape