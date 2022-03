Día de la Memoria: el testimonio de tres ex detenidos por la dictadura

En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y la realización de una sesión especial del Concejo Deliberante en la Sociedad Española, se le otorgó la palabra al integrante de la Comisión por la Memoria, ex detenido y desaparecido durante la última dictadura cívico-militar, Carmelo Vinci así como a Walter Fernández y Eduardo Ferrante, ex detenidos de Tandil y Azul respectivamente.

“Hoy hubiésemos preferido estar en Monte Peloni porque es el lugar donde habíamos elegido conmemorar este 24 de marzo, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, esos tres pilares y banderas que intentamos mantener en alto no solo la semana de la memoria, sino todos los días del año”, subrayó Carmelo.

Instalaciones del Monte Peloni

“Algunos piensan que lo que estamos conmemorando hoy es el pasado y la verdad no es así, se trata del absoluto presente”, sostuvo.

En este marco, Vinci recordó quiénes fueron los primeros desaparecidos en Olavarría en el marco de la dictadura que inició el 24 de marzo de 1976 en Argentina: “Los primeros fueron de una fábrica de bolsas industriales en abril del 76´, un par de meses después trabajadores de Loma Negra por un conflicto Laboral y después Losa. Recién en el año 77 detuvieron a ¨los revoltosos¨ que seríamos nosotros; estudiantes, gremialistas, etc.”.

En cuanto a cómo se dieron estos procesos en la región, recordó que se produjeron de forma bastante similar, “que se refleja en el juicio de la Huerta”, instancia que se declaró de Interés Municipal de forma unánime en la sesión especial de este jueves.

Bajo la premisa de que los hechos que se conmemoran este 24 de marzo, a 46 años del golpe cívico Militar que marcó el inicio del episodio más oscuro de la historia de nuestro país, son parte del presente -y no del pasado- se invitó a víctimas de la dictadura que fueron privadas de su libertad y torturadas en ciudades vecinas a contar su historia.

Walter Fernández, oriundo de la ciudad vecina de Tandil, tomó la palabra en el recinto de la Sociedad Española frente a los concejales y habló acerca de sus vivencias con evidente emoción.

“Hay un vínculo fuerte que me une a Olavarría, porque mi detención en Tandil ocurrió el 29 de abril del 1977, el mismo día que en Olavarría se llevaron al “negro Moreno”, indicó.

Walter Fernández

Carlos Alberto Moreno es uno de los 29 desparecidos y asesinados en la ciudad de Olavarría durante la dictadura. Más conocido como "el Negro" Moreno, un abogado laborista y militante de la Juventud Peronista, fue secuestrado en la esquina de su casa. Según testigos presenciales lo golpearon, lo subieron a un auto y lo trasladaron a la ciudad de Tandil, donde permaneció en un centro clandestino de detención llamado "la chacra de los Méndez", propiedad de Julio y Emilio Méndez.

El olavarriense estuvo detenido y según vecinos del lugar habría logrado escaparse y pedir ayuda en una casa cercana, pero el intento fue en vano porque lo detuvo un grupo de militares que posteriormente lo fusiló. Los restos del "Negro" descansan en la ciudad de La Plata, la autopsia reveló que las balas ingresaron por el pecho y el cuerpo mostraba signos de tortura.

Carlos Alberto Moreno

Fernández relató que estuvo secuestrado con Moreno en la quinta de “Los Méndez”: “Esa noche, el negro se escapó y después de encontrarlo lo trajeron vivo al centro clandestino, lo golpearon con una pala, le pusieron un revolver en el pecho y le pegaron un tiro”.

El tandilense continuó el relato de su recorrido a manos de los genocidas del golpe militar. “Después de eso fui a parar a ¨La Huerta¨ y más tarde me mandaron al penal de Azul a disposición del Poder Ejecutivo”, precisó.

La Huerta fue un Centro Clandestino de Detención, se encuentra en las inmediaciones de la Ruta Provincial 226, camino a la Base Aérea Militar de Tandil bajo el control de la Brigada de Caballería Blindada.

A continuación se pronunció en relación al motivo por el que se conmemora cada 24 de marzo como el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia: “Vengo a decir que ese golpe militar fue para intentar demostrar que los civiles eran los que habían instigado al golpe, pero en realidad fue por parte de las mismas familias que hoy siguen instigando y que atentan contra los derechos humanos como la alimentación, la salud y la educación de los sectores más pobres que tiene nuestra patria. Son esas las familias que en esos años instigaron al golpe militar”.

“En esos centros clandestinos estuvieron presentes los médicos, pero no por una cuestión humanitaria. En mi caso, tuve un paro respiratorio en una sesión y me reanimaron, pero no lo hicieron por una cuestión humanitaria… me reanimaron para que los tipos me sigan dando máquina”, expuso.

“Hoy, cuando los genocidas que están presos piden prisión domiciliaria no tenemos problema en que se la den, pero que primero nos digan dónde están cada uno de los huesos de los compañeros que faltan, que nos digan dónde están los bebes que todavía no podemos encontrar, que nos digan las cosas que se robaron y las mujeres que se violaron y después vamos a ver si tienen que ir a sus casas a cumplir la prisión domiciliaria”, exclamó.

En relación a la noche en que fue asesinado “cobardemente” el “negro Moreno”, contó que el cabo Ojeda –la persona que se encargó de ejecutarlo- le pegó un culatazo en la boca. “Me bajó seis dientes de un culatazo, pero recién tuve atención medica seis meses después; no me llevaron a mi casa, me tenían con una capucha tirado en La Huerta y recién cuando llegué al penal de Azul un odontólogo me sacó los dientes. Esa es la Justicia que hoy 24 de marzo estamos pidiendo”.

Luego indicó que este viernes se presentará a dar testimonio ante la justicia por el Juicio de Lesa Humanidad “La Huerta de Tandil” que fue declarado de Interés Municipal esta mañana: “Vamos a ir a declarar en nombre de todos los que hoy no pueden hacerlo, en nombre de los compañeros que tiraron al mar y de los miles de compañeros de toda la región, en nombre de todos ellos”.

“Dicen que el juicio va a durar dos años, pero si solo uno de los nuestros que queda vivo, uno solo, ese juicio va a llegar hasta el final, y los genocidas que están implicados van a tener que ser condenados. Vamos a volver a declarar en contra de los hermanos Méndez, que la Corte Suprema les dio libertad y vamos a ver si en el juicio de La Huerta los podemos volver a mandar a la cárcel. Esa es la memoria, no nos queremos olvidar de estos tipos”, declaró.

Con evidente emoción concluyó: “Queremos un país igualitario, un país del NUNCA MÁS, nunca más a los golpes de Estado ni a los militares y que nunca más se niegue de que en este país hubo 30 mil desaparecidos y que los derechos humanos sirvieron para hacer negocio”.

Luego, tomó la palabra Eduardo Ferrante, un ex detenido de la ciudad de Azul por la dictadura militar, quien recordó que junto con un grupo de militantes fue secuestrado el 26 de septiembre del año 1977 y llevado a “La Huerta”.

“Fue un lugar de exterminio, como lo fue el Monte Peloni acá en Olavarría. Esa generación que diezmaron no fue una casualidad, fue una decisión política que permitió que aún hoy en la actualidad haya muchas cosas que no se han podido volver atrás”, reflexionó.

Eduardo Ferrante

“Quiero recordar a muchos de los compañeros de Olavarría que pasaron por La Huerta, un lugar que es muy fuerte para nosotros porque creemos y estamos seguros de que fue donde mandaron al compañero olavarriense Macarini y de ahí no tuvimos más noticias de él”, contó y agregó “ahí también fue asesinado Bombita Fernández”.

“Todos los que estamos, más tarde o más temprano, tratamos de pelear por la vigencia de los derechos humanos, que hoy en día también tienen que ver con la violencia institucional que sucede con nuestros pibes en la calle”, contó.

Para concluir, Cerrante recordó a otro olavarriense con quien estuvo secuestrado en La Huerta: “Quiero traer a memoria al “negrito Toledo”, que lamentablemente murió en la cárcel de Caseros producto de la presión que vivimos en ese lugar, una de las cárceles “más verdugas” por así decirlo, porque ahí no entraba el sol y no tomábamos aire”. “Todos los días nos ponían la misma música a cualquier hora para quebrarnos y pasamos muchas otras cosas que no viene al caso contarlas”, amplió.

“Hoy estamos peleando y hasta el último momento y hasta el último compañero vamos a atestiguar, y que esta expresión nunca más sea algo real para que podamos seguir viviendo en democracia, el sistema en el que podemos movernos y dar la lucha que quisimos dar cuando éramos jóvenes y que hoy en día seguimos dando”, concluyó Ferrante.