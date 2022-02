Suspendieron un juicio de abuso sexual porque tres jurados “no estaban en condiciones”

Se suspendió el juicio por abuso sexual contra Jorge Monges, porque había tres personas que debían juzgar al acusado y “no estaban en condiciones”. En este marco, Liliana Cuenca referente de la Asociación Civil Anímate expresó: “Esperaban su juicio para cerrar una etapa, pero el lunes, 10:30 de la mañana, la llama la fiscal diciéndole que se suspendía”.

Luego de haber anunciado que trabajarán en un proyecto para modificar la Ley de juicios y así evitar que las causas por abuso sexual se juzguen mediante juicio por jurados, habló una familia que debía enfrentar este proceso el 21 y 22 de febrero, pero que se suspendió debido a que “había tres personas en el jurado que tenían familiares presos”, sostuvo la madre de la denunciante.

En este sentido explicó que Jorge Monges “está preso desde octubre de 2019”, aunque aclaró que la denuncia la realizó en 2018: “Tardaron casi un año en detenerlo”, remarcó y expresó su indignación por el “manoseo” de la justicia: “Es un proceso que no se termina nunca, te daña moral y físicamente, te saca hasta las ganas de vivir”.

“Esta persona tiene derecho a decidir cómo ser juzgada y nosotros tenemos que esperar”, continuó y señaló: “Hay muchas cosas que tenemos que cambiar, yo en lo personal estoy devastada, necesito que se haga justicia por mi hija, por mi sobrina y por todas, nos merecemos tener un poco de paz”.

Desde Anímate explicaron que para realizar este juicio seleccionaron 50 personas de distintos lugares, pero sólo se presentaron 13, y afirmaron que en ese contexto “no llegaban a lo que piden para que se realice el juicio porque se necesitan 12 personas más los seis suplentes”.

Por otra parte, una de las denunciantes contó: “Cuando me enteré de que anulaban el juicio primero me enoje, pero hoy agradezco que la fiscal se haya puesto la causa al hombro y haya visto que había tres personas que no estaban en condiciones de votar, porque de lo contrario hoy el quizás estaría libre”.

“Le pido a los fiscales y jueces que a la hora de juzgar, nos miren como niños, porque hoy que tenemos 30, 35, 40 años y podemos hablar, pero a nosotros nos abusaron y violaron cuando éramos niños”, concluyó.