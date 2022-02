¿Por qué algunas facturas de gas llegaron sin monto para abonar?

Desde que se aprobó y promulgó la Ley 27.637 de “Zona Fría”, que incluye a Olavarría, hubo algunos inconvenientes que no facilitaron su aplicación y los descuentos no llegaron para todos por igual. Aunque, según explicó Liliana Schwindt en sus redes sociales, quienes no percibieron el beneficio en su momento les llegó ahora.

Durante la jornada de este viernes, la ex diputada e impulsora del proyecto y actual Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores Liliana Schwindt explicó a los olavarrienses porqué algunas facturas de gas llegaron con monto de cero pesos para pagar.

Mediante un posteo en redes sociales y a raíz de ser consultada por los olavarrienses Schwindt detalló: “Cuando se efectivizó la Ley de Zonas Frías, en Julio del año pasado, Camuzzi ya había emitido varias facturas sin sumar el beneficio (o el descuento sobre el consumo, que establece la Ley)”.

“Entonces, ese beneficio que no se aplicó en su momento, se suma ahora de forma retroactiva en algunas facturas que están llegando” continuó la funcionaria y aclaró que “son algunas facturas, no todas, y solo de los usuarios que no recibieron el beneficio durante los primeros meses de Zonas Frías”.