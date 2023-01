Argentina campeón y el furor por los tatuajes: “Estallaron los mensajes”

Por Luciana Pedernera

“Si la adivinabas te la tenías que tatuar”, cuenta Nicolás Otamendi en el documental de Netflix, “Sean eternos: Campeones de América”. Allí, en la concentración de ese campeonato, comenzó la historia del “Cinco de copas” que le tocó a Leonel Messi. Fue en ese momento, que con los “muchachos”, hoy campeones del mundo, “nos volvimo’ a ilusionar”.

Sin lugar a dudas, después de la Copa América, el domingo 18 de diciembre de 2022 es una fecha que quedará en la memoria de todos los argentinos, y cumpliendo la premisa de “Ota” hay quienes fueron más allá y lo dejaron plasmado en la piel.

Infoeme dialogó con Franco Giacomino -uno de los integrantes de “Park Studio Olavarría”- sobre el furor de los tatuajes tras el triunfo de la Selección Argentina de Fútbol. También, compartió su historia Paola quien al momento de esta nota llegó a hacerse su primer tatuaje: “Un cinco de copas”.

La historia de Franco con los tatuajes empezó mucho antes de este furor mundialista, desde chiquito, porque siempre le gustó dibujar. Con su primer sueldo de trabajo en Ferrosur, se compró su primera máquina. “Arranqué tatuando naranjas y bananas a mis amigos”, recordó y admitió: “Fue un poco de coraje”.

Hace seis siete meses renunció a su trabajo y se adentró por completo en el mundo de los tatuajes. Antes del Mundial de Futbol y de Argentina campeón tatuaba a una persona por día, pero ahora el escenario cambió. “Después del 18, estoy atendiendo dos personas por día, hasta fines de febrero”, afirmó e indicó que “el resto de los chicos -de Park Studio- están en la misma situación”.

“Fue un furor. Después del domingo, la semana siguiente del lunes al viernes, estallaron los mensajes y no eran solo mis compañeros o yo, veía historias de otros colegas que decían que no daban abasto”, relató emocionado Franco.

En este sentido explicó: “Lo que más me piden es a Messi besando la copa que me lleva dos sesiones, aun no terminé, estoy haciendo dos. Después me piden al Dibu atajando la última pelota del partido, el cinco de copas, a copita del mundo con el Sol de Mayo y la frase ‘Elijo creer’”.

Fanático de Messi, decidido a tatuárselo próximamente, Franco, indicó: “No pensé que iba a explotar tanto, para nosotros fue tremendo, ojala que en cuatro años vuelva a pasar. Hasta el día de hoy siguen llegando mensajes”.

Al estudio, contó el tatuador olavarriense, llega “mucha gente cumpliendo promesas” y en esta jornada, para su colega Belén, no fue una excepción porque llegó Paola quien junto a su hermana, después de ver el partido de Argentina contra Países Bajos, prometió tatuarse el “Cinco de copas” por la serie “Sean eternos: Campeones de América”.

Para Paola este fue su primer tatuaje, y mientras la aguja recorría la imagen que la joven tatuadora desplegó sobre uno de los laterales de sus piernas, contó todo el orgullo que emanó la Selección de Fútbol para el pueblo argentino, al tiempo que dejó atrás el amargo recuerdo de haber visto como se “escapo” la final de 2014 y cerró: “Yo quería ver a Messi levantar la copa”.