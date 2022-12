Por el operativo del festejo Aníbal llamó “cachivache” a Tapia

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, salió al cruce del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, al que calificó de “cachivache” y defendió el operativo en torno a la caravana de la Selección Argentina, al asegurar que no fracasó y que en ningún momento tenían pensado autorizar que lleguen hasta el Obelisco.

Fernández, no solo dijo que le importan “un carajo” los cuestionamientos que le hizo el titular de la entidad deportiva por el operativo de traslado de los jugadores, sino que lo tildó de “cachivache de pacotilla”. Y aseguró que él tomó la decisión de evacuar a los campeones del Mundial de fútbol Qatar 2022 en helicóptero.

“Lo que yo le planteé a Tapia fue que ni locos nosotros acompañábamos que fueran al Obelisco. Miren ustedes las fotos y pongan en el medio al colectivo y se dan cuenta de que lo iban a convertir en una isla y se iban a quedar ahí 6 días. Ni locos los íbamos a dejar que fueran al Obelisco”, subrayó Fernández.

En ese marco, el funcionario nacional explicó que el recorrido del micro “tenía que ser periférico para poder salir sin complicaciones”, además de reconocer que sabían desde un principio que “el operativo no iba a llegar a destino”. Y en ese sentido negó que el plan haya fracasado.

En una férrea defensa del dispositivo para que los jugadores de la Selección y el cuerpo técnico avancen desde la provincia hacia la ciudad de Buenos Aires, el ministro aseguró que ya tenía desde antes preparados los helicópteros porque se imaginaba que en algún momento iban a tener que evacuar a los deportistas.

“Tomé la decisión de poner los helicópteros a disposición de la Selección para poder sacarlos de la caravana y ellos aceptaron sin problema”, explicó, tomando la responsabilidad de la decisión, “mientras Chiqui Tapia me amenazaba por Twitter”, lanzó. “Ninguno se quejó, hicimos lago cuidados y criterioso, para que cada uno pueda irse a su casa. El objetivo era preserva la salud de cada uno de los jugadores. Después parece los cachivaches que quieren explicar la cuadratura del círculo”, agregó.

“El Presidente ofreció el balcón de la Casa Rosada. En el grupo había jugadores que querían ir. Pero lo que me hicieron llegar a mí es que no querían ligarlo con la política”, detalló, al mismo tiempo que lamentó que “nos quedamos sin el ícono de la foto maradoniana con la Copa en el balcón”.

El tuit de la polémica

Ayer cuando se decidió suspender la llegada en micro de los jugadores al centro porteño, donde esperaban millones de personas incluso desde la noche anterior, Tapia envió un tuit en el que agradeció al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, por ser “el único que acompañó durante toda la recorrida”.

Frente a esto, Fernández dijo que Berni no organizó nada, que fue él quien planificó el operativo, y cargó contra el titular de la AFA al asegurar que “no es un libro abierto” y planteó que la decisión de evacuar a los jugadores no fue porque la gente quisiera hacerles daño, sino que porque “tanta gente queriendo acercarse, verlos o tocarlos, podía terminar en cualquier cosa”.

Entonces, en ese momento sostuvo, en un claro dardo hacia Tapia: “Después aparecen todos estos cachivaches de pacotilla que tratan de inventar la cuadratura del círculo, pero la realidad es que nosotros fuimos los que tomamos las decisiones”.

Tras detallar que fue al predio de Ezeiza ayer a las 7.15 para delinear el operativo, Fernández aseguró que la Policía Federal con asistencia de la Prefectura y la Gendarmería estaban a cargo de la cápsula para la entrada y la salida del colectivo, mientras que las fuerzas de la Provincia debían avanzar con ellos hasta el peaje del Mercado Central y que el resto del tramo lo harían con la Policía de la Ciudad. Sin embargo, puntualizó en que los hinchas invadieron las rutas “al poquito tiempo” de partir el micro y dijo que “más o menos conociendo el paño, se sabía que eso podía suceder”.

“Fuimos muy cuidadosos con el tema, no había un solo personal con armas, no había una sola agresión, ni violencia institucional. Muy cuidadosos y muy respetuosos de lo que estábamos haciendo”, enfatizó, a la vez que remarcó que los jugadores fueron evacuados porque no se podía avanzar pese a los 10 mil efectivos disponibles.

“Si pretende seguir él su joda, que la haga él”, le contestó a Tapia. Afirmó también que desde la Nación no iba a poner en riesgo la vida de los campeones y detalló: “Cada vez la aglomeración era mayor, la posibilidad de avance era nula, la noche se iba a venir”. Asimismo, insistió con que ninguno de los jugadores se quejó por suspender el avance en ómnibus y retirarse en helicóptero hasta el predio de Ezeiza. “Hicimos algo cuidadoso y criterioso”, sostuvo.

