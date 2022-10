Santamarina, con Osinaga descendió al Torneo Federal A

No se produjo el milagro y completada la 36° fecha se produjo el descenso de Santamarina al Torneo Federal A.

En Floresta, Santamarina había caído 1 a 0 ante All Boys en la noche del lunes con gol del ex Ferro Octavio Bianchi y sin la presencia de Agustín Osinaga que ocupó un lugar en el banco de suplentes. Con el resultado adverso ya no dependía de ser mismo para mantener la categoría y no se le dieron los resultados para seguir en la segunda categoría del fútbol nacional.

Ya este martes, Tristán Suárez venció 1 a 0 a Flandria que tuvo a Juan Ignacio Barbieri sumando algunos minutos y determinó la pérdida de categoría para Sacachispas a la Primera B Metropolitana y de Santamarina al Torneo Federal A.

El “Aurinegro” se despide anticipado de la categoría donde en la temporada sumó sólo 5 victorias, 11 empates y 19 derrotas.