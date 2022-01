Se perdió Nina, una perra blanca y negra, en la zona del Barrio CECO 2.

Nina se perdió el viernes 7 y, según contó su familia, “es muy amigable, y en este momento debe estar desorientada”.

“No está acostumbrada a andar en la calle. Nos dijeron que la habían visto por barrio San Vicente hace unos días, pero aun no aparece”, manifestó su dueña.

“Si alguien la encuentra, solicitamos que la retengan y nos llamen”, agregó.

Por cualquier información, se agradece comunicarse al número 2284-657619.