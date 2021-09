Impactante: por el temporal quedó atrapado en su casa

Un vecino del barrio Carlos Pellegrini quedo varado en su hogar por la gran cantidad de lluvia que cayo alrededor de su casa. "Estoy atrapado no tengo como movilizarme, no tengo salida estoy atrapado". La vivienda esta ubicada en la zona de la ruta 226, detrás de la concesionaría Volkswagen.

Mediante un video que compartió desde las redes sociales el vecino se mostró indignado por el estado deplorable de la zona, que se vio gravemente afectada por la lluvia.

"No tengo salida, no voy a poder salir a votar, me van a tener que perdonar" ,y agregó "que me mande una lancha el intendente" dijo el vecino irónicamente mientras filmaba como se encuentra la zona inundada.

Ante cualquier urgencia producto del alerta meteorológico puede comunicarse llamando a los siguientes números de emergencia: Bomberos Voluntarios al 100, Ambulancias 107, Seguridad 107 y Defensa Civil 103.