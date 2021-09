Calles intransitables en Villa Aurora y barrio Isaura por el temporal

Vecinos de Villa Aurora y barrio Isaura se comunicaron al WhatsApp de Infoeme (2284-357222) y transmitieron su preocupación por lo intransitable que están las calles en ambos sectores de la ciudad.

Hasta el momento, el registro de agua caída en la ciudad, de acuerdo a lo informado por la Estación Meteorológica local es de 70, 4 milímetros.

Foto: barrio Isaura

Desde Villa Aurora los vecinos indicaron que, entre Los Tulipanes, Circunvalación, San Martín y la Escuela Agropecuaria N°1, “las calles están inundadas y sin cartelería. Se pierden los remises, deliverys y ciudadanos que no conocen la zona”. Además explicaron que hace poco tiempo estuvieron las maquinas realizando el mantenimiento pero, indicaron: “Los arreglos que han hecho en las calles no sirven si no se soluciona el tema hidráulico”.

En el caso de barrio Isaura, una vecina detalló que en la zona de Lamadrid y Calle 110 es “tremenda la cantidad de agua acumulada” y agregó “si sigue así se me va a inundar la casa”. Finalmente expresó la necesidad de que se realice un desagüe para que esto no ocurra.