Vergel marca la necesidad de que la cultura se recupere centralidad en la política pública

Los precandidatos por la lista “Dar el paso” en Olavarría, Belén Vergel y Sebastián Matrella, se reunieron con Esther Rodríguez, artista y escultora de nuestra ciudad. Esther creó la escultura de Carlos Gardel que fuera retirada hace cinco años del pasaje que lleva el nombre del “zorzal criollo” en el Barrio Luján. Hoy la artista continúa aguardando la posibilidad de volver a emplazar esta escultura en el espacio público de Olavarría. Para Vergel “es necesario que la gestión cultural recupere su centralidad en la agenda que supo tener en Olavarría”.

Desde su retiro en el año 2016, y en medio de una disputa que aún no está del todo clara, el pasaje “Carlos Gardel” no tiene la escultura en su lugar original ya que se encuentra en la casa de su escultora aguardando su emplazamiento, la recuperación del espacio o la posibilidad de ubicarla en algún lugar de la ciudad que respete cierta identidad con el “Morocho del Abasto” en Olavarría. La calleja que reunía a gran cantidad de personas, especialmente los domingos al realizarse las “Tardecitas Gardelianas”, muestra hoy un notorio estado de abandono y un olvido que despierta mucha nostalgia en quienes se abocaron a darle una identidad única.

Esther, junto a quienes la acompañaron en la construcción del Pasaje, no pierden las esperanzas de volver al mismo espacio, aunque saben que la situación no es sencilla. Si bien consideran que es necesario que haya un lugar que rinda homenaje a Carlos Gardel en nuestra ciudad, y que sea punto de encuentro para tantas personas tal como sucedía en el Pasaje, saben que no podrán recuperar la identidad que ya tenía ese sitio. Por otro lado, manifestó preocupación por la escasa importancia y acompañamiento que se le da a las propuestas culturales de Olavarría y la construcción de espacios significativos para el hacer cultural.

“Es necesario un Estado que trabaje en acompañar las diferentes expresiones culturales y que, al mismo tiempo, proteja la identidad que se ha construido con el correr de los años en los diferentes barrios. En este caso puntual, estamos hablando de una gran cantidad de personas que han sido despojadas de su lugar de encuentro hace más de 5 años, y que al día de hoy no tienen respuestas. Una escultura sumamente representativa del lugar que ya no está y un espacio que ha perdido su encanto, son grandes deudas en la política cultural de Olavarría” aseguró Vergel.

Según indicó Matrella “estamos trabajando en ver de qué manera podemos recuperar un lugar tan importante para Olavarría. La verdad que duele ver una escultura tan significativa que hoy está guardada y en este estado. Es una verdadera pena que no pueda ser disfrutada por la gente de nuestra ciudad y por visitantes que quieran conocerla”.