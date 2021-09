La periodista y actual precandidata a senadora por Santa Fe, Carolina Losada protagonizó una polémica con la ex panelista de TV Úrsula Vargues.

"Hola grupo, sé que muchos de ustedes están muy calientes y que incluso algunos piensan en no ir a votar el domingo, yo lo que les digo es que los kirchneristas van a ir todos a votar, así que la única manera de dejarlos atrás es ir y votar", pide Losada en un video que tiene como destinatario a un grupo de WhastApp.

"Y cuáles son tus propuestas políticas?", se preguntó Vargues en las redes sociales. Luego hizo una parodia de un video en el que Losada habla en el tramo final de la campaña. "Hola, estamos todos re calientes, contra el kirchnerismo, contra algo, contra lo que tenga que sea, contra... me prometieron un sueldazo, así que vótenme. No tengo propuestas, pero tengo tetas y las puedo mostrar", dijo con ironía Vargues.

Losada se refirió al video que grabó, pero evitó entrar en polémicas. "La respuesta de Úrsula es de ella, no me voy a poner a parodiar con Úrsula, no me enfrento", dijo.

Además sostuvo que "lo importante es el contenido del video que es justamente que la gente vaya a votar, porque los votos que la gente deje de poner en la urna respecto de Juntos por el Cambio van al kirchnerismo".

"Los que quedan en el camino que ladren de atrás, no me importa. Lo más importante es que el riesgo grande que tiene la interna de Santa Fe es que la banca de (Federico) Angelini está en riesgo de pasar al kirchnerismo", señaló Losada.