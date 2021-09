Juan Fernández: "No dudé ni un segundo en venir a Estudiantes"

El último jugador confirmado por la Comisión Directiva de Estudiantes para reforzar el plantel habló con la prensa sobre su arribo al “Bataraz”, el balance de la pasada temporada y las expectativas para esta nueva experiencia.

“Ya teníamos ganas de entrenar y se hizo llevadero, hicimos un grupo muy lindo desde la presentación”, comenzó diciendo Fernández una vez finalizada la primera práctica del plantel profesional pensando en el debut del próximo octubre en la segunda categoría del básquet nacional.

El juvenil basquetbolista que tendrá su tercera experiencia en la divisional destacó que “al DT no lo conocía y a varios de los chicos me he enfrentado, pero estoy muy contento de arrancar un nuevo año”.

“Cuando me llamó mi representante que tenía la posibilidad de venir a Estudiantes no dudé ni un segundo, porque es un club muy grande y con mucha historia, me decidí de una”, destacó “Juani” que además aseguró que conocida la posibilidad de arribar al club olavarriense habló con Julián Morales, ex “Bataraz” y “él me dijo que no dude que es un club con mucha gente buena, muy grande y que vaya para adelante”.

Sobre lo que tendrán por delante, el cañadense sostuvo: “Sabemos que tenemos poco tiempo para entrenar, pero le vamos a meter todos los días para llegar de la mejor forma y sumando para ir para adelante”.

“Creo que podemos hacer una temporada muy buena”

El deportista de 20 años que fue uno de los jugadores destacados en Racing la pasada temporada recordó que “en líneas generales fue una temporada muy buena”, pero que hoy lo “importante es pensar en nosotros y ver qué podemos hacer”.