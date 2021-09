Matías Abelairas: “A los 36 años tuve mi debut en la Primera de El Fortín”

Matías Abelairas habló con la prensa tras ser parte del triunfo de El Fortín ante Sierra Chica en horas del mediodía del pasado miércoles.

“Es mi debut en la Primera División de El Fortín porque me fui de muy chiquito, a los 13 años y hoy se da a los 36”, comenzó diciendo Matías Abelairas consumado la conquista “Fortinera” en el Pedro Iriart Legorburu.

El futbolista que fue campeón con River Plate explicó que el regreso a la ciudad se debe a cuestiones familiares y que una vez instalado “decidí seguir jugando a la pelota que es lo que me apasiona y en Olavarría mi corazón está en El Fortín”.

“El debut se sintió bien, empezamos ganando y me encontré con un grupo espectacular de muchos jóvenes, me siento un viejo al lado de ellos que tienen 20 años yo estoy para sumar y aportar" agregó el deportista.

“Yo no soy el de los 20 y estoy en otra etapa de mi vida, pero vengo a aportar para que al club le vaya bien”

Por último y en la previa de firmar varios autógrafos, el “Pitu” no obvió su paso reciente por Colonias y Cerros donde fue campeón con Club de Amigos: “Me costó la decisión de empezar a jugar en El Fortín porque es otra responsabilidad así que empecé a jugar con mis amigos en Colonias y Cerros porque se disfruta jugar y me ayudó a no estar parado”.