Empezó el Torneo Apertura con triunfo de El Fortín y el regreso de Abelairas

En el Pedro Iriart Legorburu, Sierra Chica recibió a El Fortín y fue triunfo para la visita.

El "Fortinero" venció 1 a 0 a Sierra Chica en el comienzo del Torneo Apertura con gol de Gervasio Pelaytay a los 92 minutos.

El debut de Matías Abelairas en el fútbol olavarriense no fue de lo más vistoso, la ventosa tarde impidió que los equipos jugaran un buen fútbol y las ocasiones escasearon, pero El Fortín fue en búsqueda de los 3 puntos hasta el mismísimo final y lo logró.

Es cierto que podría haber empezado en ventaja desde el minuto, cuando Bruno Canabal empujó la pelota y sobre la línea -según determinación de los árbitros- Diego Berdún se hizo del balón.

A pesar de las protestas "fortineras", continuaron las acciones con muchos pelotazos y poca precisión para que Sierra Chica tuviera la más clara de la primera mitad en los pies de Braian Palacios cuando iban 28´, pero que controló muy bien Facundo Piecenti.

En el complemento, no varió demasiado la historia y a pesar de que los guiados por Juan Domingo Marinangeli tuvieron la oportunidad de abrir el marcador con un remate cruzado de Palacios que pegó en el palo, escasearon las llegadas a los arcos.

Llegaron los cambios y siguió corriendo el reloj, pero cuando todo parecía que el Torneo Apertura comenzaba con empate, apareció el ingresado Gervasio Pelaytay tras una serie de rebotes en el área chica y empujó la pelota para la algarabía visitante.

Ganó El Fortín que empezó bien su participación en el Torneo Apertura, pero fue demasiado premio ya que Sierra Chica hizo un gran desgaste para controlar a toda la delantera visitante y se quedó sin nada a falta de muy pocos minutos.

La actividad continuará este miércoles con la disputa de más partidos. A las 19:30 jugarán Ferro vs Loma Nega y a las 20:00 jugarán San Martín vs Municipales y Racing vs Hinojo.

Síntesis Sierra Chica – El Fortín:

Estadio: Pedro Iriart Legorburu

Árbitro: Lisandro Rodríguez

Sierra Chica (0): Berdún, Peralta, Motta, Schmale (Irigoyemborde), Duarte, Palacios, Marinangeli (Cejas), Gallo (Pérez), Molina, Ledesma (Paez), Belinchón. DT- Juan Domingo Marinangeli

El Fortín (1): Piecenti, Messineo, Ilekis, Orradre, Laplace (Obispo), Canabal (Benito), Di Gerónimo, Abelairas, Tolosa (Pelaytay), Bonavetti, Marín. DT- Gabriel Senzacqua

Amonestados: Berdún, Gallo en Sierra Chica; Senzacqua en El Fortín

Expulsados: No hubo

Goles: Pelaytay en El Fortín