Alberto Fernández: "Algo no hemos hecho bien para que la gente no nos acompañe"

Infoeme | Política - 12 de Septiembre de 2021 | 23:59

El presidente Alberto Fernández aseguró que "nada hay más importante que escuchar" a la ciudadanía y agregó que "cuando el pueblo se expresa, acatamos", en su mensaje en el búnker del Frente de Todos. "Algo no hemos hecho bien para que la gente no nos acompañe", dijo. Fernández sostuvo que desde el Frente de Todos "escuchamos con respeto y mucha atención el veredicto de la gente" y dijo que "hay errores que hemos cometido y que no debimos haber cometido". "De los errores aprendemos. Hay una demanda y a partir de mañana vamos a prestarle atención y resolver el problema que la gente nos plantea", señaló el mandatario. "En noviembre vamos a dar vuelta esta historia. La campaña acaba de empezar y en noviembre hay que ganarla", ya que -dijo- el Frente de Todos tiene "un compromiso con el país". "El país necesita no volver atrás. Necesitamos avanzar con justicia social educación y salud pública", expresó. Y agregó: "Tengo por delante dos años de gobierno y no voy a bajar los brazos".