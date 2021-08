“Turquito” Hadad: “Quiero cumplir el sueño de jugar en Primera”

Con 11 partidos sobre 16 posibles en esta edición del Torneo Federal A, teniendo su debut como profesional y hasta con un gol, Nadir Hadad habló de todo con La Nueva.

Hijo de padre con ascendencia árabe y de madre italiana, Nadir Hadad nació en Olavarría y se crío entre el campo que la familia posee en la zona de Loma Negra y una ciudad a la que siempre tiene pensado volver.

De chico fue “Turquito” y ahora es el “Turco”, un zurdo con despliegue que, después de darse la cabeza contra la pared una y mil veces, empezó a creer en sus condiciones y hoy es titular indiscutible en el equipo aurinegro que conduce Carlos Mayor.

Sus primeros pasos los dio en el CEF Nº 44 de su barrio y se convirtió en jugador federado en el Club Embajadores, institución que fundó el olavarriense y ex delantero Fernando “Tero” Di Carlo en 2006 y de donde surgieron, por ejemplo, Lucas Janson (actual extremo de Vélez) y el actual “as” olimpiense Brian Guille.

Nadir arribó a Olimpo a los 14 años y una prueba le fue suficiente para integrarse al plantel de la octava división que se aprestaba para participar en los torneos de AFA.

“En ese momento estaba de coordinador (del fútbol formativo) Ariel Paolorossi, quien enseguida me tomó los datos y habló con la dirigencia de Embajadores. Al otro día ya estaba en Bahía Blanca con una ansiedad que ni te cuento”, contó el “campechano” Hadad, que hace cinco meses firmó su primer contrato profesional con Olimpo (hasta diciembre de 2023).

En realidad, este enganche o mediapunta devenido a carrilero regresó a Olimpo después de su paso por la Reserva de Vélez, entre 2019 y 2020.

“Antes del descenso de Olimpo al Federal A, el fútbol formativo de la institución se había desbandado por completo. Había cambiado la Comisión Directiva (sobre fines de 2017, Indentidad Aurinegra, comandada por Mauro Altieri, había desbancado al presidente Alfredo Dagna) y el club era un caos, a tal punto que dejaron de considerar a las categorías menores y muchos chicos quedaron desamparados y a la deriva a mi me buscó un nuevo destino, pero yo la estaba pasando mal y no quise saber nada. Ni siquiera me fui bien con los pocos dirigentes o allegados que ponían la cara, que iban a hablar al complejo de Teléfonos pero que nunca te ofrecían una solución”, contó Nadir Hadad sobre su salida del “aurinegro” cuando existía la posibilidad de sumarse al plantel de la B Nacional.

Crítico, pero discreto, el olavarriense prosiguió: “A los pibes del club no nos trataban como era debido y nos cansaron con promesas incumplidas. Como cualquier jugador que vive en una pensión y está lejos de su familia, soñábamos con llegar a Primera y la falsedad, al menos a mí, me terminó cansando”.

“De los 14 a los 18 años viví en la pensión y mi ilusión era triunfar y trascender en Olimpo, pero tanto yo como otros chicos que venían de distintos lugares del país sufrimos un destrato que muchos no pudieron soportar. Nos dejaron a la deriva, desesperanzados y sin respuestas” sostuvo.

Lesionado y desilusionado regresó a Olavarría y ahí “en un picado entre amigos me vio un técnico que había tenido cuando era chico (Fabricio Torres), me dijo que conocía gente en Vélez y que si yo quería él establecía algún contacto para que me pueda ir a probar, me llamaron para una prueba, anduve bien y, tras un convenio con el club bahiense, a la semana me sumé al plantel de Reserva”.

“Vélez me cambió el chip para que yo pueda mejorar mi condición de vida. Fue tan grande mi crecimiento que volví a Olimpo renovado, motivado y muy ilusionado. Sin esa oportunidad, hoy me encontraría alejado del fútbol, disgustado y trabajando en el campo de mis padres (Lila y Julio) arreando vacas, atando alambrados o marcando hacienda”.

“Cuando en Olimpo hubo transición entre una Comisión y otra, el cambio fue notorio, pero para peor, pero cuando me entere que Dagna volvía me comuniqué para ver si existía la posibilidad de volver”, insistió Hadad, tratando de enterrar el sufrimiento del pasado, justamente en la misma institución donde hoy, según él, es respetado, valorado y considerado.

El volante agregó: “Cuando me comentaron sobre los objetivos a seguir, que se iba a armar un equipo como para ir por el ascenso y que el club había vuelto a ser una institución seria, me entusiasmé. Me encontré con un Olimpo renovado, más unido y con gente que trabaja con la camiseta puesta y un gran sentido de pertenencia”.

“ Volví a Olimpo para ascender, lo único que sirve”

Nadir Hadad se encuentra en la actualidad en su mejor momento, y mucho tuvo que ver la plena confianza que le está brindando el cuerpo técnico: “Mayor y su grupo de trabajo tienen a gusto al grupo, en todos los sentidos. El que entra rinde y al que no le toca jugar apoya; el manejo es profesional y el entrenador hace todo lo que tiene a su alcance para mantener motivados a todos”, indicó el olavarriense, autor de un gol en este Federal A, frente a Estudiantes de San Luis hace dos fechas atrás.

“Son más los que erré que los que convertí…(risas). Antes no llegaba al área como ahora, pero ya le encontré el gustito a la posición y considero que le aporté mucho a mi juego. Las apariciones por sorpresa, desorientando a mi marcador, hicieron que se me empiecen a presentar las oportunidades de gol, pero dí más asistencias y eso lo tenés que contar también... (risas)”.

“Ojalá algún día tenga la oportunidad de trascender y de proyectar mi vida en base al fútbol”

El DT del “aurinegro” habla mucho con el ex Embajadores y “me pide que le vaya agregando variantes a mi juego para consolidarme definitivamente a la posición. Pretende que, junto al lateral, nos adueñemos de la banda para marcar diferencias y que siempre trate de conseguir una sociedad con el delantero que se tire de mi lado, que nos hablemos y que seamos incisivos. La confianza que me da es enorme”.

“El sueño que persigo es jugar con Olimpo en Primera División. A esta altura no me doy manija, dejo que fluya, sé que estar en este club es lo mejor que me puede estar pasando. Por supuesto que quiero progresar, pero para eso es esencial ascender”, sentenció el futbolista de 22 años.

Fuente: Sergio Peyssé para La Nueva